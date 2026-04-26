Παίκτρια του κροατικού Your Face Sounds Familiar μεταμορφώθηκε σε Άννα Βίσση και εντυπωσίασε -Βίντεο

Snapshot Η Nora Ćurković εντυπωσίασε στο κροατικό «Your Face Sounds Familiar» μιμούμενη την Άννα Βίσση με το τραγούδι «Κανένας».

Η μίμηση βασίστηκε σε εμφάνιση της Άννας Βίσση στην Κύπρο το 2006, αναπαριστώντας φωνή και σκηνική παρουσία.

Η Nora Ćurković κέρδισε το πέμπτο επεισόδιο του show και έλαβε θετικά σχόλια από κοινό και κριτική επιτροπή.

Μετά τη νίκη, η διαγωνιζόμενη ευχαρίστησε το κοινό για την υποστήριξη και εξέφρασε τη χαρά της για την επιτυχία. Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση χάρισε στο κοινό του κροατικού «Your Face Sounds Familiar» η τραγουδίστρια και influencer, Nora Ćurković, η οποία εμφανίστηκε στη σκηνή ως Άννα Βίσση, στο πέμπτο επεισόδιο του show, πριν από μερικές εβδομάδες.

Η διαγωνιζόμενη ερμήνευσε το τραγούδι «Κανένας», αποδίδοντας με επιτυχία τόσο το ύφος όσο και τη σκηνική παρουσία της δημοφιλούς Ελληνίδας τραγουδίστριας, σε μια εμφάνιση που κέρδισε τις εντυπώσεις.

https://www.instagram.com/reel/DWwtBDQjNKJ/

Η μίμηση βασίστηκε σε συγκεκριμένη εμφάνιση της Άννας Βίσση στην Κύπρο το 2006, με τη διαγωνιζόμενη να αναπαράγει όχι μόνο τη φωνή, αλλά και τη χαρακτηριστική σκηνική της παρουσία.

Η νίκη και η αποθέωση

Η εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς η Nora Ćurković αναδείχθηκε νικήτρια του συγκεκριμένου επεισοδίου του show, επιβεβαιώνοντας την απήχηση που είχε στο κοινό και την κριτική επιτροπή.

https://www.instagram.com/p/DWw2_QtlVBh/

Το μήνυμά της μετά τη νίκη

Μετά την προβολή του επεισοδίου, η ίδια ευχαρίστησε το κοινό για τη στήριξη, γράφοντας: «Σας ευχαριστώ όλους για τα υπέροχα σχόλια και την υποστήριξη. Χαίρομαι πολύ που κέρδισα μία φορά άνετα! Τα λέμε ξανά την Κυριακή».

