Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

Ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία της 26ης Σεπτεμβρίου 2026

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Η Άννα Βίσση στην αφίσα για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προπώληση εισιτηρίων για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ ανοίγει στις 16 Απριλίου στις 12:00 μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.
  • Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 και θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.
  • Αναμένεται ότι τα εισιτήρια θα εξαντληθούν γρήγορα λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος του κοινού.
  • Η Άννα Βίσση θα παρουσιάσει πιθανώς ζωντανά για πρώτη φορά το νέο της τραγούδι «Αιγαίο», που κυκλοφορεί στις 24 Απριλίου.
  • Την παραγωγή της συναυλίας αναλαμβάνει η D&A Live Concerts, και το live αναμένεται να συνδυάσει στοιχεία από όλη την καριέρα της τραγουδίστριας.
Snapshot powered by AI

Την επίσημη ανακοίνωση για την προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ έκανε η τραγουδίστρια μέσω των προσωπικών της λογαρισμών social media.

Πότε ανοίγει η προπώληση

Η μεγάλη στιγμή για τους θαυμαστές της Άννας Βίσση πλησιάζει, καθώς ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια θα γίνουν διαθέσιμα την Τετάρτη 16 Απριλίου στις 12:00 το μεσημέρι, μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster.

Η συναυλία έχει προγραμματιστεί για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026 και ήδη θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά γεγονότα της χρονιάς.

Αναμένεται να γίνει sold out

Το ενδιαφέρον του κοινού είναι ήδη τεράστιο και όλα δείχνουν πως τα εισιτήρια θα εξαντληθούν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η δυναμική επιστροφή της τραγουδίστριας σε μια τόσο μεγάλη σκηνή, σε συνδυασμό με τη διαχρονική της απήχηση, δημιουργούν υψηλές προσδοκίες για μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη.

Νέο τραγούδι και… αποκαλύψεις στη σκηνή

Την ίδια στιγμή, το teaser για τη συναυλία έχει ήδη τραβήξει την προσοχή, καθώς περιλαμβάνει μελωδία από το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αιγαίο», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου.

Πληροφορίες θέλουν την Άννα Βίσση να συνδυάζει τη νέα της δουλειά με τη μεγάλη συναυλία, με πολλούς να εκτιμούν ότι το τραγούδι θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά ζωντανά στη σκηνή του ΟΑΚΑ.

Ένα από τα μεγαλύτερα live της χρονιάς

Η παραγωγή της συναυλίας ανήκει στη D&A Live Concerts, με το project να εξελίσσεται ήδη σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα events της χρονιάς.

Όλα δείχνουν πως η «απόλυτη» επιστρέφει με μια εμφάνιση που θα συζητηθεί, συνδυάζοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της καριέρας της σε μία και μόνο βραδιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:27ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Ισραηλινό drone FPV σκοτώνει μαχητή της Χεζμπολάχ στο Λίβανο – Προσοχή, σκληρές εικόνες

14:24LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο πατήρ Νικόλαος βγάζει τα ράσα για την καρδιά της Χλόης

14:22ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Τα επόμενα τριήμερα και οι ευκαιρίες για αποδράσεις μετά το Πάσχα

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα: Ανάμεσα στις πιο αγχωτικές πόλεις για οδηγούς – 143 ώρες χαμένες στην κίνηση κάθε χρόνο

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στο νοσοκομείο σε κατάσταση μέθης μία 15χρονη - Τι καταγγέλλει ο πατέρας της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα θα εξαπλωθεί η αφρικανική σκόνη – Έρχονται λασποβροχές

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γιάννης Φέρτης: Δύο χρόνια από τον θάνατό του - Η διαδρομή ενός σπουδαίου ηθοποιού

13:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Πότε οι πληρωμές – Ημερομηνίες ανά Ταμείο

13:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης αποδομεί Λαζαρίδη: Μας λέει ότι αποφοίτησε το 1992 αλλά το εργαστήρι ιδρύθηκε το 1991

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Παραδόθηκε ένας άνδρας για τους πυροβολισμούς - Αναζητείται ο βασικός κατηγορούμενος

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τελεσίγραφο σε Κωνσταντοπούλου από την Ένωση Δικαστών - «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε»

13:27ΕΘΝΙΚΑ

Παντελής Γκέλης: Αθάνατος! Είκοσι χρόνια από τη συντριβή του Mirage 2000 στο Γαλαξίδι

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εθνική Ασφαλιστική, NN, Generali, Eurolife, Interamerican: Εντυπωσιακή αύξηση κερδοφορίας για τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές το 2025

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Λαζαρίδη: «Ο πρωθυπουργός να τον αποπέμψει στα επόμενα λεπτά»

13:13ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό έπαθλο 150.000 ευρώ από το Λαϊκό Λαχείο –  Στη μισή τιμή οι λαχνοί για την ειδική κλήρωση

13:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παραγουάη: Σκόραρε με το… πρόσωπο έπειτα από διώξιμο σε δικό του χαμένο πέναλτι – Βίντεο

13:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωβουλή: Υπερψηφίστηκε η Έκθεση για το Κράτος Δικαίου από την επιτροπή LIBE - «Περιορισμένη η πρόοδος» λένε οι ευρωβουλευτές

13:10LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Φρόντιζα όλους τους γύρω μου εκτός από εμένα» - Η εξομολόγηση για τις σχέσεις της και τη ψυχοθεραπεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Μυρωδιά» καλοκαιριού με 27αρια και μετά ξανά χειμώνας - Η πρόγνωση Αρναούτογλου

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Δύο συλλήψεις για τον μυστηριώδη θάνατο της 19χρονης στην Κεφαλονιά - Αναζητείται ακόμη ένα άτομο

11:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μακάριος Λαζαρίδης έδειξε το πτυχίο του: Δεν θα απολογηθώ για επιλογές που έκανα πριν 40 χρόνια, είμαι νόμιμος

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

12:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Ημιλιπόθυμη στο τιμόνι η influencer - Ούτε ότι ήταν στο τμήμα δεν μπορούσε να καταλάβει

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κεφαλονιά: Στο ΑΤ καταθέτουν δύο άτομα για τον θάνατο της 19χρονης

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή που ο 19χρονος εισβάλλει στο σχολείο και ανοίγει πυρ προτού αυτοκτονήσει

17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

11:37ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο Μανώλης Μαυρομάτης: «Η γυναίκα μου κάηκε ζωντανή επειδή δεν ήθελε να αφήσει το σπίτι»

13:28ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τελεσίγραφο σε Κωνσταντοπούλου από την Ένωση Δικαστών - «Η υπομονή μας εξαντλήθηκε»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: «Έσκασαν» από φαγητό και ποτό και κατέληξαν στα επείγοντα

07:08ΥΓΕΙΑ

Η επιστήμη πιο κοντά από ποτέ στο τέλος του καρκίνου: Νέα ανοσοθεραπεία

06:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αυτή είναι η 48χρονη influencer που συνελήφθη με αναβολικά στο αυτοκίνητό της

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα θα εξαπλωθεί η αφρικανική σκόνη – Έρχονται λασποβροχές

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέτσας: Περιμένω επίσημη τοποθέτηση για την πρόσληψη Λαζαρίδη το 2007

08:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου μιμήθηκε την Ζωή Κωνσταντοπούλου on air και κατήγγειλε: «Είναι η Ελένη Λουκά της πολιτικής»

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

14:07ΕΥ ΖΗΝ

Το κοινό ποτό που αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ