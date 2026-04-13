Άννα Βίσση: Ανακοίνωσε το νέο τραγούδι της με τίτλο «Αιγαίο» - Το teaser και η επερχόμενη εμφάνιση

Στιγμιότυπο από το teaser της Άννας Βίσση για το νέο της τραγούδι

Το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αιγαίο» ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει η Άννα Βίσση, δίνοντας ήδη μια πρώτη γεύση στο κοινό μέσα από τα social media.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα ατμοσφαιρικό teaser, στο οποίο κυριαρχεί η εικόνα της θάλασσας, δημιουργώντας ένα έντονα καλοκαιρινό και συναισθηματικό κλίμα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης αναγράφεται «AIGAIO» μαζί με την ημερομηνία «24.04», ενώ συνοδεύεται από προτροπή για pre-save του τραγουδιού.

Έντονο ελληνικό στοιχείο

Η αισθητική της ανάρτησης παραπέμπει ξεκάθαρα σε ένα project με ελληνική ταυτότητα, με τη θάλασσα να αποτελεί βασικό στοιχείο της εικόνας και πιθανότατα, και της θεματολογίας του κομματιού.

Η Άννα Βίσση φαίνεται να επιστρέφει σε έναν ήχο που συνδέεται άμεσα με το συναίσθημα και το καλοκαίρι, κάτι που το κοινό της έχει αγαπήσει διαχρονικά.

Η επόμενη live εμφάνιση

Η καλλιτέχνιδα συνεχίζει τις εμφανίσεις της, με επόμενο σημαντικό σταθμό τη συναυλία της στις 26 Σεπτεμβρίου, στο ΟΑΚΑ. Μάλιστα, στο τρέιλερ της συναυλίας ακούγεται η μελωδία του νέου τραγουδιού.

Όπως φαίνεται, εκεί αναμένεται να παρουσιάσει και το «Αιγαίο» για πρώτη φορά ζωντανά, ενισχύοντας το ενδιαφέρον γύρω από τη νέα της κυκλοφορία.

