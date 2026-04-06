Άννα Βίσση: Αλλαγές στην μπάντα της - Εκτός ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ μετά από χρόνια συνεργασίας

Την ολοκλήρωση της πολυετούς συνεργασίας του με την Άννα Βίσση ανακοίνωσε ο κιθαρίστας Κάρλος Πέρεζ, μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο μουσικός, που βρέθηκε για περισσότερα από δέκα χρόνια στο πλευρό της γνωστής τραγουδίστριας, έκανε γνωστό ότι η κοινή τους πορεία ολοκληρώνεται, εκφράζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία και την αγάπη που έλαβε από το κοινό.

Σε μήνυμά του, ευχαρίστησε θερμά όσους τον στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια, σημειώνοντας ότι από την πλευρά του προσπάθησε να ανταποδώσει την αγάπη αυτή μέσα από τη σκηνή και τη δουλειά του.

Όπως ανέφερε, δεν θεώρησε ποτέ τίποτα δεδομένο, ούτε στην επαγγελματική του πορεία ούτε στη ζωή του, τονίζοντας πως η παρουσία του πάνω στη σκηνή και η προσπάθειά του να συμβάλει στο τελικό αποτέλεσμα ήταν για εκείνον η μεγαλύτερη ανταμοιβή.

Το μήνυμα του κιθαρίστα Κάρλος Πέρεζ για τη διακοπή της συνεργασίας του με την Άννα Βίσση

Κλείνοντας, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας νέας καλλιτεχνικής πορείας, εκφράζοντας την ελπίδα να συναντήσει ξανά το κοινό στο μέλλον, σε μια διαφορετική σκηνή.

Αυλαία και για το Hotel Ερμού

Η ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της συνεργασίας του Κάρλος Πέρεζ έρχεται σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την Άννα Βίσση, καθώς συμπίπτει με το φινάλε των εμφανίσεών της στο Hotel Ερμού, έπειτα από μία επιτυχημένη πορεία, 10 χρόνων.

Την ίδια στιγμή, η γνωστή τραγουδίστρια ετοιμάζεται για τη μεγάλη της συναυλία στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα σχεδιάζει το νέο της καλλιτεχνικό βήμα, με το άνοιγμα του ανακαινισμένου «Αθηνών Αρένα», το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει τη νέα της καλλιτεχνική στέγη.

Διαβάστε επίσης