Άννα Βίσση: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία της μεγαλειώδους συναυλίας στο ΟΑΚΑ - Βίντεο

Στις 26 Σεπτεμβρίου η καρδιά της ελληνικής μουσικής θα χτυπά στο ΟΑΚΑ, καθώς η Άννα Βίσση ανακοίνωσε τη μεγάλη της συναυλία στο Ολυμπιακό Στάδιο, σε μια βραδιά που αναμένεται να γράψει ιστορία. Η αποκάλυψη έγινε από την ίδια την «Απόλυτη» το βράδυ του Σαββάτου (4/4), κατά τη διάρκεια της φαντασμαγορικής αυλαίας της φετινής σεζόν στο Hotel Ermou, όπου γιόρτασε μια δεκαετία επιτυχημένων εμφανίσεων.

Το κέφι στο κατάμεστο στέκι της οδού Ερμού χτύπησε «κόκκινο», με τη σταρ να κρατά τα ηνία της διασκέδασης μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η βραδιά-ορόσημο είχε και ένα ανατρεπτικό guest που αποθεώθηκε: ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή στο πλευρό της, χαρίζοντας στο κοινό στιγμές που έγιναν αμέσως viral.

Ωστόσο, η είδηση που «γκρέμισε» τα social media ήταν η επίσημη ανακοίνωση για το μουσικό ραντεβού στο Ολυμπιακό Στάδιο το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Μετά τον θρίαμβο των τριών sold out εμφανίσεων στο Καλλιμάρμαρο και τις πρόσφατες αλλαγές στη δισκογραφική της στέγη, η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο στοίχημα της καριέρας της.

Η προπώληση των εισιτηρίων αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με τους χιλιάδες θαυμαστές της να βρίσκονται ήδη σε «θέσεις μάχης» για να εξασφαλίσουν ένα μαγικό χαρτάκι στην πιο αναμενόμενη συναυλία της χρονιάς.

