Η Άννα Βίσση ανακαινίζει το «Αθηνών Αρένα»: «Όσο έχω φωνή και μπορώ, θα τραγουδάω»

Σε πλήρη αναγέννηση οδηγείται το ιστορικό νυχτερινό κέντρο «Αθηνών Αρένα», το οποίο ετοιμάζεται να αλλάξει ολοκληρωτικά μορφή και να αποτελέσει τη νέα καλλιτεχνική στέγη της Άννας Βίσση για την επόμενη σεζόν.

Σε δηλώσεις της στο πλαίσιο της παρουσίασης των συλλεκτικών βινυλίων που κυκλοφόρησε πρόσφατα, σχολίασε το νέο αυτό εγχείρημα.

Αφορμή στάθηκε η η ανάρτηση που έκανε η Άννα Βίσση από τον χώρο μαζί με τη συνεργάτιδά της Δήμητρα Κούστα, καθώς και με τον γνωστό αρχιτέκτονα Πίτερ Μαρίνο.

Νέα εποχή για το «Αθηνών Αρένα»

Οι δύο γυναίκες ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο το ιστορικό κέντρο να αποκτήσει νέα πνοή και να μετατραπεί στο νέο καλλιτεχνικό «σπίτι» της Άννας Βίσση, φιλοδοξώντας παράλληλα να αναβαθμίσουν συνολικά το τοπίο της αθηναϊκής νυχτερινής διασκέδασης.

Για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού εγχειρήματος, έχουν ήδη επιλέξει εξειδικευμένους συνεργάτες και επαγγελματίες του χώρου, ώστε το όραμά τους να γίνει πραγματικότητα και να παρουσιαστεί ένα αποτέλεσμα που θα ξεχωρίσει. Όπως ανέφερε, πρόκειται για έναν χώρο που «θα αναβιώσει και θα αλλάξει τελείως».

Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα εποχή του «Αθηνών Αρένα» έχει ξεκινήσει και όλα δείχνουν πως η Άννα Βίσση ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της, χωρίς να αλλοιώσει αυτό που είναι, όπως η ίδια δήλωσε.

«Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο και να είμαι διαφορετική από αυτό που είμαι», σημείωσε χαρακτηριστικά, απαντώντας στο ερώτημα αν οι εμφανίσεις της στο «Αθηνών Αρένα» θα είναι κάτι καινούριο σε σύγκριση με αυτές στο Hotel Ερμού.

Στις φήμες που τη θέλουν να σταματά το τραγούδι και στα ερωτήματα για το μέχρι πότε θα συνεχίσει να τραγουδά, απάντησε ξεκάθαρα: «Όσο έχω φωνή και μπορώ θα τραγουδάω, ναι!».

