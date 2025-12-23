Άννα Βίσση: Βάζει τέλος στις φήμες ότι αφήνει τη νύχτα - Η αποστομωτική απάντηση

Τέλος στα σενάρια που την ήθελαν να αποσύρεται από τις νυχτερινές πίστες έβαλε η Άννα Βίσση, με μια δήλωση που ξεσήκωσε τους θαυμαστές της. Μετά τις πρόσφατες φήμες που κυκλοφόρησαν περί οριστικής διακοπής των εμφανίσεών της από την επόμενη σεζόν, η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ επέλεξε τη σκηνή του Hotel Ermou, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της η Άννα Βίσση απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας χαρακτηριστικά: «Και για να απαντήσω σε αυτά που γράφονται... Η Βίσση δεν αφήνει ποτέ τη νύχτα». Με μια υπόκλιση γεμάτη νόημα και φανερά συγκινημένη από την αποθέωση, συμπλήρωσε: «Σας ευχαριστώ... Όσο έχω φωνή, θα σας τραγουδάω», δίνοντας το σύνθημα στην ορχήστρα.

Υπενθυμίζεται πως στα σχέδια της κορυφαίας ερμηνεύτριας φαίνεται να υπάρχει η προοπτική μιας νέας ροκ όπερας με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα, στα χνάρια των θρυλικών παραγωγών «Δαίμονες» και «Μάλα».

https://www.instagram.com/reel/DSiB8ApCMDQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

