Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

Τελευταία σεζόν στο Hotel Ερμού

Newsbomb

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!
Instagram
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Άννα Βίσση, η «απόλυτη σταρ» της ελληνικής μουσικής σκηνής, φαίνεται πως αποφάσισε να βάλει «παύση» στις live εμφανίσεις της σε νυχτερινά κέντρα, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Η τραγουδίστρια προσανατολίζεται να στραφεί σε νέα καλλιτεχνικά εγχειρήματα, όπως η συμμετοχή της σε νέο μιούζικαλ υπό την καθοδήγηση του Νίκου Καρβέλα.

Τελευταία σεζόν στο Hotel Ερμού

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η τρέχουσα σεζόν πιθανότατα θα είναι η τελευταία που η Άννα Βίσση θα εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια γιόρτασε πρόσφατα δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Hotel Ερμού, με την ανακοίνωση αυτή να έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την 10η πρεμιέρα της στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης φαίνεται να θεωρεί απαραίτητη μια δημιουργική ανάπαυλα από τις νυχτερινές εμφανίσεις, προκειμένου να επικεντρωθεί σε διαφορετικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών, συζητείται η συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα για ένα νέο θεατρικό μιούζικαλ, μετά την επιτυχημένη εμπειρία της με τους «Δαίμονες».

Παρά τη διακοπή της σταθερής παρουσίας της σε νυχτερινά κέντρα, η Άννα Βίσση δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει μεμονωμένες συναυλιακές εμφανίσεις. Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, οικοδεσπότη του «Πρωινού», το καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της με το κοινό στο Καλλιμάρμαρο μεταφέρεται στο στάδιο ΟΑΚΑ τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Η τραγουδίστρια σχεδιάζει μια μεγάλη συναυλία που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Μαντόνα σε επίπεδο ρεκόρ επισκεψιμότητας, με στόχο να πραγματοποιήσει μια ιστορική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:53ΚΟΣΜΟΣ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Σημαντικές καθυστερήσεις

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανικά μαχητικά πάνω από τον Κόλπο της Βενεζουέλας - «Οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες» λέει ο Τραμπ

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις στον Ε65 από αγρότες της Καρδίτσας και των Τρικάλων

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Πάτρα: Η ανησυχία του γείτονα οδήγησε στον εντοπισμό νεκρού άνδρα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

«Έτοιμος» για εκλογές ο Ζελένσκι σε 60 με 90 μέρες: Ζητάει τη βοήθεια των ΗΠΑ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

07:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκλογική νίκη-έκπληξη των δημοκρατικών στο Μαϊάμι για πρώτη φορά έπειτα από 28 χρόνια

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 10 Δεκεμβρίου

07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:12ΚΟΣΜΟΣ

Θεσσαλονίκη: Αεροψεκασμοί στο Σέιχ Σου για την αντιμετώπιση της πευκοκάμπιας

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Παρουσίες με νόημα, η «πράσινη» Νίνα, ποιος κέρδισε τις εκλογές στον ΔΣΑ, το θρίλερ της Χαριλάου Τρικούπη, η Atlantic See στοχεύει Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουγγαρία, η Frigoglass και τα πωλητήρια και με τέρμα τα γκάζια η Theon

06:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πρώτη δημοσκόπηση για Τσίπρα παράγει εξελίξεις

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

06:48WHAT THE FACT

Μιζούρι: Εμφύτευσε τσιπ στο χέρι του και ξέχασε τον κωδικό - «Είμαι επισήμως κλειδωμένος έξω από το ίδιο μου το σώμα»

06:44ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γιγάντια εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης στην Ευρώπη - Τι αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πώς θα λειτουργούν

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Η κυβέρνηση καταργεί τον νόμο Κατρούγκαλου - Τι αύξηση θα πάρουν 671.586 συνταξιούχοι

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: Σκότωσε τη σύντροφό του με κουζινομάχαιρο επειδή την «κόλλησε» ΣΜΝ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ας έρθουν να μας συλλάβουν»: Αποφασισμένοι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων οι αγρότες – Δείτε τον πίνακα με τα μπλόκα

07:41LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

06:08ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία «στοχοποιεί» το Ισραήλ για τα εξοπλιστικά στην Ελλάδα: «Είναι παγίδα, σας εκμεταλλεύονται»

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για τις διακοπές Χριστουγέννων - Ποια ημέρα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Θρακομακεδόνες: «Ένιωσα το ρεύμα να περνάει από το χέρι στο πόδι μου», λέει στο Newsbomb ο μαθητής που έπαθε ηλεκτροπληξία στο σχολείο

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ χιλιάδες ηλεκτρονικά μισθωτήρια με χαμηλά ενοίκια - Σπίτι 133 τ.μ. στην Ηλιούπολη με 20 ευρώ το μήνα

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Αυτόν βλέπουν για διάδοχο του Ζελένσκι μετά τις εκλογές στην Ουκρανία

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Ο αντικυκλώνας «εξαφάνισε» τις βροχές – Νέα πρόβλεψη για τον καιρό των Χριστουγέννων

06:43WHAT THE FACT

Τι ήταν τελικά το Άστρο της Βηθλεέμ; Επιστήμονες λένε πως έλυσαν τον μεγαλύτερο βιβλικό μύθο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

06:28WHAT THE FACT

Ποια είναι η κατσούνα, από πού προέρχεται και γιατί...πονάει περισσότερο; 

06:12ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Η κόντρα που οδήγησε στην αιματηρή επίθεση - Πώς την «έστησαν» στον 14χρονο οι δράστες

06:53ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Ρωσία συσσωρεύει ψύχος - Ο συνδυασμός που μπορεί να το φέρει στην Ελλάδα τέλος Δεκέμβρη

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός του φορτηγού μετά από τροχαίο σε παράδρομο της Ιονίας Οδού

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ