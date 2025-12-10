Άννα Βίσση: Τέλος εποχής - Σταματάει από τις πίστες!

Η Άννα Βίσση, η «απόλυτη σταρ» της ελληνικής μουσικής σκηνής, φαίνεται πως αποφάσισε να βάλει «παύση» στις live εμφανίσεις της σε νυχτερινά κέντρα, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον. Η τραγουδίστρια προσανατολίζεται να στραφεί σε νέα καλλιτεχνικά εγχειρήματα, όπως η συμμετοχή της σε νέο μιούζικαλ υπό την καθοδήγηση του Νίκου Καρβέλα.

Τελευταία σεζόν στο Hotel Ερμού

Σύμφωνα με την εκπομπή «Πρωινό» στον ΑΝΤ1, η τρέχουσα σεζόν πιθανότατα θα είναι η τελευταία που η Άννα Βίσση θα εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο. Η δημοφιλής τραγουδίστρια γιόρτασε πρόσφατα δέκα χρόνια συνεχούς παρουσίας στο Hotel Ερμού, με την ανακοίνωση αυτή να έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την 10η πρεμιέρα της στις 5 Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος ο καλλιτέχνης φαίνεται να θεωρεί απαραίτητη μια δημιουργική ανάπαυλα από τις νυχτερινές εμφανίσεις, προκειμένου να επικεντρωθεί σε διαφορετικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Μεταξύ αυτών, συζητείται η συνεργασία της με τον Νίκο Καρβέλα για ένα νέο θεατρικό μιούζικαλ, μετά την επιτυχημένη εμπειρία της με τους «Δαίμονες».

Παρά τη διακοπή της σταθερής παρουσίας της σε νυχτερινά κέντρα, η Άννα Βίσση δεν αποκλείεται να πραγματοποιήσει μεμονωμένες συναυλιακές εμφανίσεις. Σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, οικοδεσπότη του «Πρωινού», το καθιερωμένο φθινοπωρινό ραντεβού της με το κοινό στο Καλλιμάρμαρο μεταφέρεται στο στάδιο ΟΑΚΑ τον επόμενο Σεπτέμβριο.

Η τραγουδίστρια σχεδιάζει μια μεγάλη συναυλία που θα τη φέρει αντιμέτωπη με τη Μαντόνα σε επίπεδο ρεκόρ επισκεψιμότητας, με στόχο να πραγματοποιήσει μια ιστορική εμφάνιση στο ΟΑΚΑ.