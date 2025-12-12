Τα δυνατά χαρτιά των καναλιών στη μάχη των γιορτών - Από τον Αρναούτογλου στη Βίσση και το Voice

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και τα στελέχη των καναλιών ήδη έχουν φουλάρει τις μηχανές για να προετοιμάσουν σπέσιαλ στιγμές για το κοινό.



Στο μέτωπο του ΑΝΤ1, ο τηλεμαραθώνιος τραβά το ενδιαφέρον. Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, το κανάλι ετοιμάζει μία μέρα γεμάτη ελπίδα, συγκίνηση και αληθινές ιστορίες, με στόχο να ενισχύσουν το έργο των κοινωνικών φορέων: Δεσμός, ΕΛΙΖΑ, Παιδικά Χωριά SOS, Φλόγα και Make-A-Wish, που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά που το έχουν ανάγκη. Από το πρωί μέχρι τα μεσάνυχτα, όλες οι εκπομπές του ΑΝΤ1 ενώνουν τις φωνές και τις καρδιές τους σε μια κοινή προσπάθεια να καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες παιδιών.

Από το «Καλημέρα Ελλάδα» μέχρι το «The 2night show», τα προγράμματα με τους τηλεαστέρες τους θα στέλνουν ηχηρά μηνύματα. Υπάρχει, μάλιστα, περίπτωση Γρηγόρης Αρναούτογλου και Γιώργος Λιάγκας να ενώσουν τις δυνάμεις τους, εξέλιξη που θα προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον.



Στο MEGA, ζωντανεύει ξανά μία βραδιά που έγραψε ιστορία. Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου στις 22.10, την ημέρα των γενεθλίων της απόλυτης Ελληνίδας σταρ, το κανάλι θα μεταδώσει, αποκλειστικά, την τελευταία συναυλία-ορόσημο της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο. Μια συναυλία που, τον Σεπτέμβριο του 2025, παρέσυρε χιλιάδες ανθρώπους σε ένα κοινό παλμό.



Στο μέτωπο του ΣΚΑΙ, το «Voice» αναμένεται να κρατήσει την καλύτερη γιορτινή παρέα. Το μουσικό σόου ετοιμάζει πολλές εκπλήξεις για τα live επεισόδια, ενώ στις 28 Δεκεμβρίου θα προβληθεί ο μεγάλος τελικός ανεβάζοντας τον υδράργυρο στα ύψη. Βέβαια, οι μουσικές βραδιές δεν τελειώνουν εδώ. Για την Πρωτοχρονιά, ετοιμάζεται ένα σπέσιαλ επεισόδιο με πολλούς επωνύμους. Πρόσωπα του σταθμού, όπως η Μαρία Αναστασοπούλου, ο Κώστας Τσουρός και ο Δημήτρης Πανόπουλος, αλλά και «εξωκαναλικοί» αστέρες όπως η Δανάη Μπάρκα, θα πρωταγωνιστήσουν.



Στο OPEN ετοιμάζουν, τέλος, ένα γιορτινό επεισόδιο για την Πρωτοχρονιά, με όλους τους παρουσιαστές του καναλιού να δίνουν το παρών!

