Άννα Βίσση: Η τρυφερή έκπληξη από τη Σοφία Καρβέλα και τους εγγονούς της για τα γενέθλιά της

«Αφήνοντας πίσω μια χρονιά αξέχαστη. Γιόρτασα για άλλη μια φορά τα "αναπόφευκτα" γενέθλια μου με πολύ ενθουσιασμό και αγάπη να με περιβάλλει και να μου θυμίζει πως μέχρι τα επόμενα πρέπει να δουλέψω ακόμη πιο πολύ και να εξελιχτώ όσο μπορώ περισσότερο. Για μένα! Και για εσάς που με πιστεύετε».

Τα ξημερώματα του Σαββάτου, η Άννα Βίσση έγραψε στα Instagram Stories της:

