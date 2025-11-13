Άννα Βίσση: Απόδραση στη Νέα Υόρκη και οικογενειακή έξοδος στο NBA - Εικόνα
Η τρυφερή φωτογραφία από το Madison Square Garden
Η Άννα Βίσση απολαμβάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, περνώντας ποιοτικό χρόνο στην Αμερική με την κόρη της, Σοφία Καρβέλα, και τα δύο της εγγόνια.
Το βράδυ της Τετάρτης, η Άννα Βίσση βρέθηκε μαζί με τον Νικόλα και τον Νέστορα στο εμβληματικό Madison Square Garden. Οι τρεις τους παρακολούθησαν τον αγώνα των New York Knicks, ζώντας την απίστευτη ατμόσφαιρα του NBA.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τις κερκίδες, γεμάτη χαρά δίπλα στα εγγόνια της.
