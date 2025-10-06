Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

Η εξομολόγηση της τραγουδίστριας για την καριέρα και την προσωπική της ζωή

Newsbomb

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

Η Άννα Βίσση

Eurokinissi
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τις sold out εμφανίσεις της, τις προσωπικές στιγμές που την στιγμάτισαν και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό της μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ η Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση παραδέχτηκε ότι ήταν λίγες οι παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη γιατί έπρεπε να ταξιδέψει στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούσε να μην βρεθεί στη συμπρωτεύουσα, ενώ σημείωσε ότι η περιοδεία της συνεχίζεται με σταθμούς στην Κύπρο και στη Γερμανία, με συναυλίες που έχουν γίνει sold out.

«Μετά θα πάω στην Κύπρο για τα βραβεία Madame Figaro και ύστερα στο Μόναχο, όπου η συναυλία είναι sold out. Ωραία λέξη το sold out, μας αρέσει εμάς. Εγώ το έζησα, αποδεδειγμένα», τόνισε η Άννα Βίσση. Συμπλήρωσε μάλιστα με χιούμορ για τη σύγκριση με διεθνείς σταρ: «Οι Coldplay ότι το γεμίσαν το ΟΑΚΑ δυο φορές, οπότε θέλω να κοντράρω με αυτούς, με συμφέρει. Εντάξει, ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που δεν ζει εδώ, δεν είναι ντόπιος, αλλά έχεις δίκιο, είναι ακόμα πιο τιμητικό για μένα».

Η Άννα Βίσση μίλησε και για την ουσία της έκφρασης και του ρόλου της ως καλλιτέχνης: «Η έκφραση είναι απαραίτητη για μένα. Σημαίνει ερμηνεία, σημαίνει νιώθω αυτό που αρέσει να κάνω, μου αρέσει να τραγουδάω και έχει φροντίσει πολύ καλά εδώ και χρόνια ο Καρβέλας να με τροφοδοτεί συνεχώς με πράγματα, τα οποία και με προκαλούν να δώσω κάτι άλλο και μου αρέσουν. Από το ’80 και μετά λέγαμε πράγματα τα οποία τους φαινόντουσαν παράξενα, αλλά αποδείχτηκε στον χρόνο ότι ήταν προχωρημένες κουβέντες. Ήταν σημερινές κουβέντες. Και η έκθεση έρχεται μετά την έκφραση, αναγκαστικά. Ασχολούμαι με κάτι το οποίο μοιραία θα φέρει τον κόσμο κοντά μου. Μου αρέσει που στον δρόμο μου μιλάνε οι άνθρωποι άλλοτε με συγκίνηση άλλοτε με τεράστια χαρά». Η ίδια παραδέχτηκε με ειλικρίνεια τις δύσκολες στιγμές: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την “είχα ακούσει”, αλλά το αντιλήφθηκα νωρίς και με έναν τρόπο που με προστάτεψε, με έσωσε». Αναγνώρισε επίσης ότι η επιτυχία είναι στιγμιαία χωρίς διάρκεια αν δεν υπάρχει προσωπική σταθερότητα και στήριξη: «Ο κόσμος μπορεί να σε διαλέξει για μία περίοδο και να σε κάνει επιτυχημένο για κάποιο διάστημα, αλλά η διάρκεια έρχεται και από άλλα πράγματα».


Η Άννα Βίσση δεν δίστασε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή και την ψυχολογική της ισορροπία: «Είμαι πολύ καλά στη ζωή μου. Είμαι τυχερό πλάσμα», τόνισε, τονίζοντας ότι θεωρεί οικογένειά της τον Νίκο Καρβέλα και άλλους στενούς φίλους της. «Όταν οι δικοί μου άνθρωποι μου φέρονται νορμάλ, αυτό το πράγμα με προσγειώνει», παραδέχτηκε ακόμα, ενώ εξήγησε ότι προτιμά να μην εκφράζει δημόσια γνώμες για την κοινωνία, καθώς αυτό για εκείνη είναι «παγίδα».

«Κάποιοι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά και άλλοι αδίστακτα, με τρόπο που δεν είναι πολιτισμένος», σημείωσε η Άννα Βίσση, ενώ πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Δεν θα επέστρεφα τηλεοπτικά. Περνούσα ωραία στην τηλεόραση, έχω κάνει και λάθη». Η τραγουδίστρια μίλησε ακόμα για τη σημασία του πόνου και της αποτυχίας στην εξέλιξή της: «Ο πόνος φέρνει χαρά και η αποτυχία φέρνει επιτυχία». Τέλος, η Άννα Βίσση περιέγραψε την καθημερινότητά της και την προσωπική της ισορροπία: «Νιώθω πλήρης αλλά είμαι άνθρωπος που μπορεί να ξυπνήσω στραβά, αλλά μέχρι το μεσημέρι το στρώνω. Δεν πρέπει να πέφτουμε. Είμαι τυχερή γιατί πολεμάω για την επιτυχία μου, αλλά με ενδιαφέρει και η ευτυχία μου, η ισορροπία μου και η καλή μου ψυχολογική κατάσταση».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:31ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Αρκούδα επιτίθεται σε μελίσσια - Βίντεο

22:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Ο Τσίπρας σκηνοθέτησε στο παρασκήνιο τη διάλυση του κόμματός του»

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος Tik Toker έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε 12 λεπτά - Βίντεο

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία έκπληξη: Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα - Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα

21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

21:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ρενάτο Σάντσες - Η διάγνωση για τον τραυματισμό του

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

21:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αθήνα για καλώδιο: Δεν εκβιάζουμε - Ο ΑΔΜΗΕ έχει πληρώσει 300 εκατ. ευρώ - Χριστοδουλίδης: Θα γίνει

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

21:09ΚΟΣΜΟΣ

Εκλογές στη Συρία: 113 από τους 119 υποψηφίους στο κοινοβούλιο είναι άνδρες

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μόνο η Εισαγγελία μπορούσε να κρίνει τα αιτήματα για τοξικολογικές» λένε κυβερνητικές πηγές

20:54ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Επανάσταση στο ποδόσφαιρο: Έγκριση της UEFA για ματς της La Liga και της Serie A σε ΗΠΑ και Αυστραλία

20:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιερά Σύνοδος: Μοναχισμός, τεχνητή νοημοσύνη και πλήρωση Μητροπόλεων στην τριήμερη Τακτική Συνέλευση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Μην πέσετε στην παγίδα του Πούτιν» - Αντιμέτωπη με 2 προτάσεις μομφής

20:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Αφαίρεση τριών βαθμών στον ΟΦΗ!

20:36ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία οδός: Τροχαίο ατύχημα πριν τα διόδια Πολυμύλου - Από το ένα ρεύμα η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κοζάνη

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

20:10ΕΛΛΑΔΑ

Η Chloé άνοιξε την πρώτη της μπουτίκ στην Ελλάδα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές με... TikTok: Οι μαθητές «δωροδοκούν» τους ψηφοφόρους τους με παγωτά και ντόνατς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η νεκροτομή στην 28χρονη έγκυο - «Η αδελφή μου έχει δολοφονηθεί»

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Δροσιά: Εξελίξεις στην απόπειρα δολοφονίας 38χρονου - Τι λέει η πρώην σύντροφός του - Ο συγκάτοικος αμφισβητεί το άλλοθι του βασικού υπόπτου

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Οι λύκοι επιστρέφουν: Πώς εξηγείται το φαινόμενο - Τι κάνουμε σε πιθανό τετ α τετ - Τι μέτρα χρειάζονται

19:06ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης - Βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Η Τουρκία αντιμέτωπη με δημογραφική κατάρρευση - Γκρεμίζεται ο δείκτης γονιμότητας - Πότε προβλέπεται να φτάσει τα 50 εκατομμύρια πληθυσμού

22:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Λεμπρόν Τζέιμς: Η μεγάλη απόφαση του «Βασιλιά» - Ανακοινώνει τη νέα σελίδα της καριέρας του

17:43ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο πατέρας Λάμπρος: Η τραγική ζωή πίσω από το οικογενειακό έγκλημα και οι δύο χαμένες κόρες

18:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 75χρονος πνίγηκε από μπριζόλα - Το ασθενοφόρο δυσκολεύτηκε λόγω κατεβασμένης μπάρας

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Επικοινωνία έκπληξη: Πούτιν με Νετανιάχου για Γάζα - Λευκός Οίκος: Θέλουμε να κινηθούμε γρήγορα

19:03ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέτα Τούνμπεργκ από «Ελ. Βενιζέλος»: Κατήγγειλε την γενοκτονία στην Γάζα - «Ασκήθηκε βία σε βάρος μου»

08:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία Barbara - Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική

21:18LIFESTYLE

Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Βρέθηκε στην Πύλο η μηχανή του δράστη

20:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταρρακτώδης βροχή στην Αττική - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά του και οδηγείται στο πειθαρχικό ο καθηγητής που αυνανιζόταν μπροστά σε συναδέλφους όπως αποκάλυψε το Newsbomb

19:46ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: «Ούρλιαζα όταν μου κατέβασε το παντελόνι», λέει η 59χρονη που γλίτωσε απόπειρα βιασμού

10:18ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: «Δεν έλαβε μόνο μία φαρμακευτική ουσία» - Απαντήσεις για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

19:43ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Τι σημαίνει το «Ναι» σε εκταφή και τοξικολογικές εξετάσεις

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Γάλλος Tik Toker έσπασε παγκόσμιο ρεκόρ ανεβαίνοντας τον Πύργο του Άιφελ με ποδήλατο σε 12 λεπτά - Βίντεο

21:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: «Μόνο η Εισαγγελία μπορούσε να κρίνει τα αιτήματα για τοξικολογικές» λένε κυβερνητικές πηγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ