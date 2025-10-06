Άννα Βίσση: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την "είχα ακούσει"»

Για τις sold out εμφανίσεις της, τις προσωπικές στιγμές που την στιγμάτισαν και τα πρόσωπα που βρίσκονται στο πλευρό της μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΙ η Άννα Βίσση.

Η Άννα Βίσση παραδέχτηκε ότι ήταν λίγες οι παραστάσεις στη Θεσσαλονίκη γιατί έπρεπε να ταξιδέψει στην Ευρώπη, αλλά δεν μπορούσε να μην βρεθεί στη συμπρωτεύουσα, ενώ σημείωσε ότι η περιοδεία της συνεχίζεται με σταθμούς στην Κύπρο και στη Γερμανία, με συναυλίες που έχουν γίνει sold out.

«Μετά θα πάω στην Κύπρο για τα βραβεία Madame Figaro και ύστερα στο Μόναχο, όπου η συναυλία είναι sold out. Ωραία λέξη το sold out, μας αρέσει εμάς. Εγώ το έζησα, αποδεδειγμένα», τόνισε η Άννα Βίσση. Συμπλήρωσε μάλιστα με χιούμορ για τη σύγκριση με διεθνείς σταρ: «Οι Coldplay ότι το γεμίσαν το ΟΑΚΑ δυο φορές, οπότε θέλω να κοντράρω με αυτούς, με συμφέρει. Εντάξει, ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που δεν ζει εδώ, δεν είναι ντόπιος, αλλά έχεις δίκιο, είναι ακόμα πιο τιμητικό για μένα».

Η Άννα Βίσση μίλησε και για την ουσία της έκφρασης και του ρόλου της ως καλλιτέχνης: «Η έκφραση είναι απαραίτητη για μένα. Σημαίνει ερμηνεία, σημαίνει νιώθω αυτό που αρέσει να κάνω, μου αρέσει να τραγουδάω και έχει φροντίσει πολύ καλά εδώ και χρόνια ο Καρβέλας να με τροφοδοτεί συνεχώς με πράγματα, τα οποία και με προκαλούν να δώσω κάτι άλλο και μου αρέσουν. Από το ’80 και μετά λέγαμε πράγματα τα οποία τους φαινόντουσαν παράξενα, αλλά αποδείχτηκε στον χρόνο ότι ήταν προχωρημένες κουβέντες. Ήταν σημερινές κουβέντες. Και η έκθεση έρχεται μετά την έκφραση, αναγκαστικά. Ασχολούμαι με κάτι το οποίο μοιραία θα φέρει τον κόσμο κοντά μου. Μου αρέσει που στον δρόμο μου μιλάνε οι άνθρωποι άλλοτε με συγκίνηση άλλοτε με τεράστια χαρά». Η ίδια παραδέχτηκε με ειλικρίνεια τις δύσκολες στιγμές: «Υπήρξαν στιγμές που μπορεί κι εγώ να την “είχα ακούσει”, αλλά το αντιλήφθηκα νωρίς και με έναν τρόπο που με προστάτεψε, με έσωσε». Αναγνώρισε επίσης ότι η επιτυχία είναι στιγμιαία χωρίς διάρκεια αν δεν υπάρχει προσωπική σταθερότητα και στήριξη: «Ο κόσμος μπορεί να σε διαλέξει για μία περίοδο και να σε κάνει επιτυχημένο για κάποιο διάστημα, αλλά η διάρκεια έρχεται και από άλλα πράγματα».



Η Άννα Βίσση δεν δίστασε να μιλήσει για την προσωπική της ζωή και την ψυχολογική της ισορροπία: «Είμαι πολύ καλά στη ζωή μου. Είμαι τυχερό πλάσμα», τόνισε, τονίζοντας ότι θεωρεί οικογένειά της τον Νίκο Καρβέλα και άλλους στενούς φίλους της. «Όταν οι δικοί μου άνθρωποι μου φέρονται νορμάλ, αυτό το πράγμα με προσγειώνει», παραδέχτηκε ακόμα, ενώ εξήγησε ότι προτιμά να μην εκφράζει δημόσια γνώμες για την κοινωνία, καθώς αυτό για εκείνη είναι «παγίδα».

«Κάποιοι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους πολύ καλά και άλλοι αδίστακτα, με τρόπο που δεν είναι πολιτισμένος», σημείωσε η Άννα Βίσση, ενώ πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Δεν θα επέστρεφα τηλεοπτικά. Περνούσα ωραία στην τηλεόραση, έχω κάνει και λάθη». Η τραγουδίστρια μίλησε ακόμα για τη σημασία του πόνου και της αποτυχίας στην εξέλιξή της: «Ο πόνος φέρνει χαρά και η αποτυχία φέρνει επιτυχία». Τέλος, η Άννα Βίσση περιέγραψε την καθημερινότητά της και την προσωπική της ισορροπία: «Νιώθω πλήρης αλλά είμαι άνθρωπος που μπορεί να ξυπνήσω στραβά, αλλά μέχρι το μεσημέρι το στρώνω. Δεν πρέπει να πέφτουμε. Είμαι τυχερή γιατί πολεμάω για την επιτυχία μου, αλλά με ενδιαφέρει και η ευτυχία μου, η ισορροπία μου και η καλή μου ψυχολογική κατάσταση».

