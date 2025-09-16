Άννα Βίσση: «Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες»

Μετά το περσινό μουσικό φαινόμενο, η Άννα Βίσση επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο για δύο sold out συναυλίες (13-14/9), αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι ο τίτλος «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» της ανήκει δικαιωματικά.

Σε δηλώσεις της στις τηλεοπτικές κάμερες, η διάσημη τραγουδίστρια απάντησε για την αστείρευτη ενέργεια που έχει πάνω στη σκηνή, αφού και τις δύο βραδιές κατάφερε να τραγουδήσει για 3,5 ώρες χωρίς να κουραστεί καθόλου.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση είναι πιστή εδώ και χρόνια στις προπονήσεις της και στη σωστή διατροφή, απαντώντας ευθέως σε όσους κάνουν λόγο για χρήση ουσιών.

«Δεν υπάρχει μυστικό, όλα φανερά είναι. Έχω δείξει από παλιά ότι πιστεύω και στη γυμναστική και στην καλή διατροφή, αλλιώς δεν βγαίνει. Δεν μπορώ να τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή. Εννοώ ότι το αποτέλεσμα είναι χωρίς ουσίες, χωρίς τίποτα. Κι ας λένε διάφορα πίσω από την πλάτη μου, τι να πούνε; Πρέπει να είμαι στρατιώτης, πρέπει να προσέχεις. Πλησιάζω σε μια ηλικία που είναι δύσκολη, εγώ δεν την αισθάνομαι. Λίγο στα σκαλιά που πήγα πέρα συνειδητοποίησα ότι ήταν μακριά φέτος. Ίσως του χρόνου βάλω πατίνι να φτάνω στο πέταλο. Είμαι στον κόσμο της μουσικής που μου δίνει συνέχεια φτερά και θα μου δίνει όσο μπορώ να το κάνω. Δεν θέλω να πιέσω ποτέ τον εαυτό μου, ούτε να φαίνομαι απελπισμένη γι αυτό που κάνω», ανέφερε η Άννα Βίσση.

«Πριν έρθω εδώ συνάντησα τη μητέρα μου, η οποία είναι 94 ετών και μου λέει “που πας;”, λέω “πάω να κάνω κάτι δηλώσεις στην τηλεόραση”. Με συμβούλευσε να μην έχω υπεροχή και φαντασία, να είμαι ταπεινή. Αυτό θέλω να είμαι γιατί όταν επί δυο ημέρες ζεις κάτι τέτοιο, όποιος και να είσαι, το χάνεις λίγο. Δεν θέλω να γυρίζει ο κόσμος γύρω από εμένα. Δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ πια αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια ευλογία και δικαίωση», πρόσθεσε η διάσημη τραγουδίστρια για την αγάπη που εισπράττει από τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια.

