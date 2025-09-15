Άννα Βίσση: Το Καλλιμάρμαρο υποκλίθηκε στην τραγουδίστρια - Τα highlights της εκρηκτικής βραδιάς

Το Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, η Άννα Βίσση γιόρτασε τη μουσική της πορεία με περισσότερους από 60.000 ανθρώπους να τη χειροκροτούν αδιάκοπα. Κόσμος κάθε ηλικίας, επώνυμοι και ανώνυμοι, όλοι εκεί με κοινό σκοπό: Να τραγουδήσουν μαζί με την Άννα Βίσση.

Στα 67 της χρόνια απέδειξε ξανά γιατί παραμένει μοναδικό φαινόμενο. Από τις πρώτες ώρες του απογεύματος, το Καλλιμάρμαρο είχε γεμίσει ασφυκτικά. Παρέες, οικογένειες, παλιοί και νέοι θαυμαστές είχαν πάρει τις θέσεις τους και περίμεναν να ξεκινήσει η συναυλία.

Το Newsbomb βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τη μαγεία αυτής της ανεπανάληπτης βραδιάς. Με χρυσό μικρόφωνο στο χέρι και ντυμένη με μια δημιουργία των Dolce & Gabbana, η Άννα εμφανίστηκε στη σκηνή λαμπερή και χαμογελαστή. Ερμήνευσε διαχρονικές της επιτυχίες μεταξύ άλλων τα: «Δώδεκα», «Έμπνευση», «Δε θέλω να ξέρεις», «Τρελαίνομαι», «Τραύμα», «Μεθυσμένη μου Καρδιά».

Φυσικά, δεν έλειψαν και τα πιο πρόσφατα κομμάτια της, όπως το «Όλα για Όλα».

Η βραδιά εξελίχθηκε σε ένα ολοκληρωμένο υπερθέαμα που συνδύαζε μουσική, χορό και εικόνα. Η συναυλία-μαραθώνιος κράτησε σχεδόν τέσσερις ώρες, χωρίς καμία διακοπή.

Όταν ακούστηκε το «Έμπνευση» το Καλλιμάρμαρο σείστηκε.

Ενώ όταν ακούστηκε το «Κανένας στον Κόσμο» το κοινό ξεσηκώθηκε.

Το ίδιο συνέβη και με το «Τρελαίνομαι», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη της Άννας Βίσση να ενώνει χιλιάδες ψυχές μέσα από τη μουσική της.

Όταν ο Νίκος Καρβέλας ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση

Στη μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση το Σάββατο (15/09) στο Καλλιμάρμαρο, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της.

Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε και εκείνος στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση.

Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.

