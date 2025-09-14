Άννα Βίσση: Η αναφορά στην συναυλία της για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ

Η Άννα Βίσση «βούλιαξε» και πάλι το Καλλιμάρμαρο με χιλιάδες κόσμο

Newsbomb

Άννα Βίσση: Η αναφορά στην συναυλία της για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για ακόμα μία φορά η Άννα Βίσση γέμισε το Καλλιμάρμαρο με τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025).

Ενώ η Άννα Βίσση έκανε την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, την ίδια ώρα ήταν και η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων τα Σάββατα. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και σε αυτό το μέτρο.

Σε βίντεο, φαίνεται η Άννα Βίσση να ρωτά το κοινό της, πόσοι θα επιστρέψουν σπίτι με μετρό. Η απάντηση των θαυμαστών της ήταν άκρως αποκαλυπτική.

«Θέλω να σας πω κάτι, πολλά θέλω να σας πω αλλά είναι και η ώρα περασμένη, ευτυχώς το μετρό αργεί σήμερα. Πόσοι θα φύγετε με μετρό;», ρώτησε η Άννα Βίσση με τους θαυμαστές της να ουρλιάζουν για να δείξουν ότι σχεδόν όλοι θα επιλέξουν το μετρό για την μετακίνησή τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Το ένα τρίτο των εργοδοτών στη Βρετανία παρακολουθεί τους εργαζομένους του - Τι είναι η τεχνολογία «bossware»

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Απρόθυμοι οι Πολωνοί για εθελοντική στράτευση σε περίπτωση πολέμου

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Οι διαιτητές του «μικρού» τελικού

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτικές εικόνες πάνω από το Βατικανό: 3.000 drones σχημάτισαν έργα του Μιχαήλ Άγγελου στον ουρανό της Ρώμης - Βίντεο

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία - Πώς ζουν μέχρι τα 100

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Άντρας πέταξε σφυρί στην πρώην του μετά από καβγά

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική ομοβροντία drone κατά της Ρωσίας: Τουλάχιστον 361 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε το Κίεβο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Από την ΕΡΤ τα ματς στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία

14:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναφορά στην συναυλία της για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ - «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς

13:51LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Το μήνυμα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δύο εκτροχιασμοί τρένων σε διαφορετικές περιοχές - Νεκρός ένας μηχανοδηγός

13:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΣ Γιάννινα: Θλίψη - Πέθανε ο Ηλίας Μάιπας σε ηλικία 66 ετών - Η σχέση του με τον Χατζηπαναγή

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η στιγμή που πλήγμα του Ισραήλ ισοπεδώνει κτίριο - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρώτη επέτειος γάμου - Πρωταθλήτρια ιππασίας βρέθηκε απαγχονισμένη σε πάρκο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολύ δυσάρεστα νέα από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - «Καμπανάκι» για τις βροχοπτώσεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

10:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου θα πουλούσε το Ευαγγέλιο που ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821!

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι λένε στο Newsbomb οι πολίτες για την 24ωρη λειτουργία Μετρό και Λεωφορείων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς

13:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Νέος Αρχιεπίσκοπος ο Συμεών Παπαδόπουλος

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ