Άννα Βίσση: Η αναφορά στην συναυλία της για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ

Για ακόμα μία φορά η Άννα Βίσση γέμισε το Καλλιμάρμαρο με τη συναυλία που έδωσε το βράδυ του Σαββάτου (13.09.2025).

Ενώ η Άννα Βίσση έκανε την συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο, την ίδια ώρα ήταν και η πρεμιέρα της 24ωρης λειτουργίας των μετρό, τραμ και λεωφορείων τα Σάββατα. Η γνωστή τραγουδίστρια δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και σε αυτό το μέτρο.

Σε βίντεο, φαίνεται η Άννα Βίσση να ρωτά το κοινό της, πόσοι θα επιστρέψουν σπίτι με μετρό. Η απάντηση των θαυμαστών της ήταν άκρως αποκαλυπτική.

«Θέλω να σας πω κάτι, πολλά θέλω να σας πω αλλά είναι και η ώρα περασμένη, ευτυχώς το μετρό αργεί σήμερα. Πόσοι θα φύγετε με μετρό;», ρώτησε η Άννα Βίσση με τους θαυμαστές της να ουρλιάζουν για να δείξουν ότι σχεδόν όλοι θα επιλέξουν το μετρό για την μετακίνησή τους.