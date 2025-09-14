Νίκος Καρβέλας: Ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μαζί με την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Στη χθεσινή, μεγάλη συναυλία της Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο, καθώς στη σκηνή εμφανίστηκε ο Νίκος Καρβέλας για να ερμηνεύσει μαζί της παλιές αλλά και νεότερες επιτυχίες της.

Ο πρώην σύζυγος της τραγουδίστριας και συνθέτης βρέθηκε και εκείνος στο κατάμεστο στάδιο και μάλιστα τραγούδησε μεταξύ άλλων τα κομμάτια «Μην μου πάθεις τίποτα» και «Σε περίπτωση που», που έχει γράψει για την Άννα Βίσση.

Μέσα από βίντεο που αναρτήθηκε στο TikTok, η καλλιτέχνιδα φαίνεται πως απόλαυσε τη συνύπαρξή της με τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή. Η ίδια αστειεύτηκε λέγοντάς του «εκεί είναι πάντως τα κλειδιά, το ξέρεις έτσι;», ενώ λίγο αργότερα του φώναξε «Σ' αγαπάω» πριν τον αγκαλιάσει και συνεχίσει το πρόγραμμά της.

