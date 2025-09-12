Άννα Βίσση: Πυρετώδεις οι πρόβες για τις δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

Backstage της προετοιμασίας

Newsbomb

Άννα Βίσση: Πυρετώδεις οι πρόβες για τις δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

Η Άννα Βίσση στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο το 2024

YouTube
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Άννα Βίσση έβαλε στο ενεργητικό της ακόμα έναν θρίαμβο, κάνοντας sold out τις φετινές της συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο σε λίγες ημέρες. Εδώ και δύο ημέρες οι πρόβες είναι εντατικές και πολύ απαιτητικές καθώς αυτό που θα παρακολουθήσουν οι θαυμαστές της τραγουδίστριας θα είναι μεγαλειώδες.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την Άννα Βίσση να έχει προγραμματίσει μία μεγάλη έκπληξη επί σκηνής που θα εντυπωσιάσει τους χιλιάδες θαυμαστές της. Αναφορικά με τη σκηνή, αυτή θα στηθεί με «πλάτη» την είσοδο του σταδίου, ενώ ιδιαίτερος λόγος γίνεται για το μέγεθός της, το οποίο θα είναι αρκετά επιμηκές προκειμένου η τραγουδίστρια να μπορεί να μετακινηθεί στο βάθος του Καλλιμάρμαρου για να έχει καλύτερη επαφή με όσους βρεθούν εκεί για να τη θαυμάσουν.

Μετά την περσινή συναυλία με τους 65.000 θεατές και το sold out της φετινής συναυλίας (13 Σεπτεμβρίου) μέσα σε μόλις 4 ημέρες, η Άννα Βίσση συνεχίζει να γράφει τη δική της σπουδαία μουσική ιστορία έχοντας πάντα τον κόσμο στο πλευρό της κι ανταποδίδει την αγάπη με όλο της το είναι.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», συμβάλλοντας στη δράση του για την υποστήριξη παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

18:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η τιμή του χρυσού θα μπορούσε να φτάσει 5.000 δολάρια - Πόσο είναι σήμερα

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικα

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνός πρέσβης: Οι Ρώσοι προσπαθούν να κάψουν επιχειρήσεις και να στείλουν μετανάστες στα σύνορα

18:10ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Νέα iPhone 17 και iPhone Air: Ξεκίνησαν οι προ-παραγγελίες σε Cosmote Telecom & Γερμανό

17:56LIFESTYLE

Δημήτρης Πανόπουλος: Το on air «πείραγμα» στην Μαρία Αναστασοπούλου - «Πάντα ήταν το είδωλό μου, δεν πρόλαβα να κάνω και ένα ντεκαπάζ»

17:52ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

17:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Στο Μετρό λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο

17:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Άνοδος 1,10% - Πάνω από 2.062 μονάδες ο Γενικός Δείκτης - Ανέβηκαν 84 μετοχές

17:43ΚΟΣΜΟΣ

«Είμαι ευγνώμων»: Ο Τζέι ντι Βανς ευχαριστεί τις Αρχές μετά τη σύλληψή του δολοφόνου του Τσάρλι Κερκ

17:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Τουρκία – Ελλάδα: Sold out… προ των πυλών στον μεγάλο ημιτελικό του Eurobasket 2025

17:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Sold out το ματς με την Μπαρτσελόνα για την EuroLeague

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

17:23ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ο Ερντογάν μεταβαίνει στο Κατάρ

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

17:16LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Πυρετώδεις οι πρόβες για τις δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

17:24ΕΛΛΑΔΑ

42χρονος μαστροπός: «Την έβαζε να του γλείφει τα πόδια, όταν δεν έκανε αυτό που ζητούσε» - Σοκάρουν οι περιγραφές των θυμάτων

18:27ΕΛΛΑΔΑ

Κάποιοι παρακολουθούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη - Αυτός είναι ο κοριός που βρέθηκε σπίτι του

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Στη δημοσιότητα οι πρώτες φωτογραφίες του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον

12:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Τι ώρα παίζει η Εθνική μπάσκετ με την Τουρκία - Ποια κανάλια θα κάνουν μετάδοση

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Αλλοδαπός επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι σε λεωφορείο, μπροστά σε ανήλικα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος ήταν ο άνδρας με το μπλε κοστούμι στον γάμο - Το μυστήριο λύθηκε μετά από 4 χρόνια

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Θα πάντρευε το παιδί της συντρόφου του ο 54χρονος που πέθανε στην Ολυμπία Οδό - Συγκινεί η απόφαση της οικογένειας

11:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Απειλή» για την Ελλάδα - Η παρουσίαση της Τουρκίας

16:54ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Αυτός είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Τον «κάρφωσε» ο πατέρας του

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Ξεσπά η μητέρα του δολοφόνου της Ιρίνα Ζαρούτσκα: «Δεν έπρεπε να τον είχαν αφήσει ελεύθερο»

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Πώς οι Αρχές έφτασαν στην σύλληψη του 22χρονου δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον - Ο ρόλος του πατέρα του και η εξομολόγηση

15:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος

17:52ΕΛΛΑΔΑ

ΑΔΕΔΥ: 24ωρη πανελλαδική απεργία την 1η Οκτωβρίου

16:10ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του δολοφόνου του

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Η ενημέρωση του FBI μετά τη σύλληψη 22χρονου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

12:18ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Θρήνος για την 20χρονη Αρίνα που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στον ΒΟΑΚ – Σε σοκ ο οδηγός

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Ταυτοποιήθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ ως ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ