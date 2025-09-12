Άννα Βίσση: Πυρετώδεις οι πρόβες για τις δύο πολυαναμενόμενες συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

Η Άννα Βίσση έβαλε στο ενεργητικό της ακόμα έναν θρίαμβο, κάνοντας sold out τις φετινές της συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο σε λίγες ημέρες. Εδώ και δύο ημέρες οι πρόβες είναι εντατικές και πολύ απαιτητικές καθώς αυτό που θα παρακολουθήσουν οι θαυμαστές της τραγουδίστριας θα είναι μεγαλειώδες.

Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν την Άννα Βίσση να έχει προγραμματίσει μία μεγάλη έκπληξη επί σκηνής που θα εντυπωσιάσει τους χιλιάδες θαυμαστές της. Αναφορικά με τη σκηνή, αυτή θα στηθεί με «πλάτη» την είσοδο του σταδίου, ενώ ιδιαίτερος λόγος γίνεται για το μέγεθός της, το οποίο θα είναι αρκετά επιμηκές προκειμένου η τραγουδίστρια να μπορεί να μετακινηθεί στο βάθος του Καλλιμάρμαρου για να έχει καλύτερη επαφή με όσους βρεθούν εκεί για να τη θαυμάσουν.

Μετά την περσινή συναυλία με τους 65.000 θεατές και το sold out της φετινής συναυλίας (13 Σεπτεμβρίου) μέσα σε μόλις 4 ημέρες, η Άννα Βίσση συνεχίζει να γράφει τη δική της σπουδαία μουσική ιστορία έχοντας πάντα τον κόσμο στο πλευρό της κι ανταποδίδει την αγάπη με όλο της το είναι.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέρος των εσόδων θα διατεθεί για την ενίσχυση των σκοπών του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», συμβάλλοντας στη δράση του για την υποστήριξη παιδιών που δίνουν τη δική τους μάχη με την ασθένεια.

