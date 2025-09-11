Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

Η Άννα Βίσση ξεκίνησε χθες τις πρόβες για τις δύο μεγάλες συναυλίες που θα δώσει αυτό το Σαββατοκύριακο, 13 και 14 Σεπτεμβρίου, στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μετά το περσινό sold out που προσέλκυσε χιλιάδες θεατές, η κορυφαία καλλιτέχνης ετοιμάζεται να χαρίσει στους θαυμαστές της ένα ακόμα αξέχαστο διήμερο.

Πλάνα από τις πρόβες

Πλάνα από τις πρόβες της τραγουδίστριας προβλήθηκαν από την ΕΡΤ, δείχνοντας την Άννα Βίσση να δουλεύει εντατικά με την ομάδα της και τους χορευτές της. Μαζί της βρισκόταν και η καταξιωμένη χορογράφος της, η οποία έδινε τις τελικές οδηγίες για τις χορογραφίες.

Μια μουσική ιστορία επιτυχίας

Μετά την περσινή συναυλία που συγκέντρωσε 65.000 θεατές και τα φετινά εξαντλημένα εισιτήρια της πρώτης ημέρας μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες, η Άννα Βίσση επιβεβαιώνει τη διαχρονική της αξία. Η φετινή διπλή εμφάνιση έρχεται να επιβραβεύσει τη διαρκή αγάπη του κοινού και να αναδείξει την ξεχωριστή μουσική της πορεία.

