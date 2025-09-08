Άννα Βίσση – Νίκος Καρβέλας: «Μαζί σου πάντα στα πάντα» - Το μήνυμά της για τα γενέθλια

Γενέθλια έχει ο Νίκος Καρβέλας και η Άννα Βίσση του ευχήθηκε χρόνια πολλά. Η Άννα Βίσση και ο Νίκος Καρβέλας έχουν άψογη σχέση και αυτό φαίνεται από τις δηλώσεις τους και τις κοινές τους εμφανίσεις.

«Μεγαλώνεις “μεγαλώνοντας”… Μαζί σου πάντα στα Πάντα! Χρόνια Πολλά Νίκο μου», έγραψε στην ανάρτησή της η Άννα Βίσση για τα γενέθλια του Νίκου Καρβέλα, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 74.

Γεννημένος στις 8 Σεπτεμβρίου 1951 στον Πειραιά ο Νίκος Καρβέλας έγινε γνωστά με τα τραγούδια του. Άννα Βίσση και Νίκος Καρβέλας παντρεύτηκαν το 1983 και ο γάμος τους έγινε θέμα συζήτησης τόσο στην Ελλάδα όσο και την Κύπρο.