Ιστορική βραδιά για την Άννα Βίσση: «Βούλιαξε» ξανά το Καλλιμάρμαρο – Βίντεο

Η Άννα Βίσση «βούλιαξε» και πάλι το Καλλιμάρμαρο με χιλιάδες κόσμο. Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στην σκηνή λίγο μετά τις 21:00, δημιουργώντας ξανά sold out. Αυτή μάλιστα είναι η πρώτη από τις δύο συναυλίες, αφού και αύριο θα εμφανιστεί ξανά στο ίδιο Στάδιο, αναμένοντας ακόμη ένα sold out.

Χιλιάδες κόσμου ξεκίνησαν να φτάνουν από τις 17:00 σχηματίζοντας μεγάλες ουρές για να την απολαύσουν και να τη δουν από κοντά να ερμηνεύει τις διάσημες επιτυχίες της.

Μέρος των εσόδων της συναυλίας θα διατεθεί στον «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο», ενισχύοντας το έργο του.

Το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ, εξυπηρετείται και από γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ. Υπενθυμίζεται ότι από σήμερα και για κάθε Σάββατο, ισχύει η εικοσιτετράωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.