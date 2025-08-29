Η Ντορέττα Παπαδημητρίου έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης - Χρησιμοποιούσαν το όνομα της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram όπου ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους πως έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης.

Η ίδια διαπίστωσε πως επιτήδειοι δημιούργησαν ψεύτικο προφίλ στα social media χρησιμοποιώντας το όνομά της και τις φωτογραφίες της. Η Ντορέττα Παπαδημητρίου προειδοποίησε μέσα από story της, για την απάτη και ζήτησε από τους ακολούθους της να κάνουν αναφορά στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

«Δεν είμαι εγώ. Θαυμαστές μου, κάντε ένα report αν έχετε την καλοσύνη. Ευχαριστώ!», έγραψε στην ανάρτησή της η Ντορέττα Παπαδημητρίου.