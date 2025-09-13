«Πυρετός» προετοιμασιών για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο – Δείτε εικόνες

Η διάσημη ερμηνεύτρια, Άννα Βίσση, μετά το περυσινό sold out στο Καλλιμάρμαρο, επιστρέφει για δύο συναυλίες, σήμερα και αύριο (14/09), με τους θαυμαστές της να ανυπομονούν να τη δουν ξανά ζωντανά στη σκηνή.

Ήδη εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στις εισόδους τους Σταδίου, ενώ, οι πύλες άνοιξαν λίγο πριν από τις 17:00. Η συναυλία αρχίζει στις 21:00.

Το Καλλιμάρμαρο βρίσκεται κοντά στους σταθμούς του Μετρό «Σύνταγμα» και «Ευαγγελισμός», ενώ, εξυπηρετείται και από γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ. Από σήμερα και για κάθε Σάββατο, ισχύει η εικοσιτετράωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο».

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους πέριξ του Σταδίου, ωστόσο, η Τροχαία έχει διατηρήσει ανοιχτά και τα δύο ρεύματα προς διευκόλυνση του κοινού.