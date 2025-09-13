Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα» – Το βίντεο για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ
«Μεγάλο “ευχαριστώ” στους εργαζόμενους που στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια», τόνισε ο πρωθυπουργός επισκεπτόμενος τον σταθμό Μετρό του Συντάγματος
Σε βίντεο στο TikTok, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στην έναρξη της εικοσιτετράωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα από σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου και κάθε Σάββατο.
«Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο» γράφει στη λεζάντα του βίντεο, ενώ, ταυτόχρονα ευχαριστεί τους εργαζόμενους που στηρίζουν την προσπάθεια.
