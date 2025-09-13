Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο

Καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της μόνιμης λειτουργίας έπαιξαν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι στήριξαν με επαγγελματισμό την πιλοτική εφαρμογή

Newsbomb

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο. Συγκεκριμένα, το μετρό της Αθήνας και το τραμ θα λειτουργούν πλέον όλο το εικοσιτετράωρο κάθε Σάββατο, ενώ προστίθενται και 11 νέες λεωφορειακές γραμμές στη λίστα εκείνων που ήδη εκτελούν 24ωρα ή νυχτερινά δρομολόγια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ θεσμοθετεί τη συνεχή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, των γραμμών Τ6 και Τ7 του τραμ, καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, ώστε να εξυπηρετούνται καίρια σημεία της πρωτεύουσας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναβαθμίζει τις μετακινήσεις στην πόλη, παρέχοντας ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις όλες τις ώρες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα. Ενισχύει επίσης τη διεθνή εικόνα της Αθήνας ως σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της μόνιμης λειτουργίας έπαιξαν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι στήριξαν με επαγγελματισμό την πιλοτική εφαρμογή.

Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία αφορά:

Γραμμές 2 και 3 του Μετρό

Γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ

Νέες λεωφορειακές γραμμές με 24ωρη λειτουργία τα Σάββατα (από 13/09/2025):

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα
11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία
Χ93 Στ. ΚΤΕΛ Κηφισού – Αεροδρόμιο
Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο
Χ96 Πειραιάς – Αεροδρόμιο
Χ97 Αεροδρόμιο – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας
500 Πειραιάς – Κηφισιά
790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη
Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:18ΕΛΛΑΔΑ

Λειψυδρία: SOS για την Αττική - 35,6% μειώθηκαν τα αποθέματα νερού σε έναν χρόνο

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Άρχοντας» μέσα στη φυλακή επίορκος αστυνομικός - Επαφή των αδερφών της καμόρα - Είχε κινητό στο κελί με κωδική ονομασία «Σανταμ Χουσεΐν»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Concept Three δείχνει το μελλοντικό Hyundai Ioniq 3

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

07:49LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Leapmotor: Παγκόσμια Πρεμιέρα για το νέο B05 στην IAA 2025

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο

07:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου - Δύσκολο 48ώρο με πτώση της θερμοκρασίας

07:19ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Επί ποδός πολέμου η αστυνομία - Αναμένονται μεγάλες διαδηλώσεις για μεταναστευτικό και Κερκ

07:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ανακοίνωσε τη δημιουργία Ανατολικής Φρουράς - Πώς ενισχύει την Ανατολική Ευρώπη

07:00LIFESTYLE

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού μιλούν στο Newsbomb πριν την πρεμιέρα του «Καλημέρα Ελλάδα»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί

06:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ πάει ΔΕΘ: Απόλυτος στόχος η ανάδειξη ως ρεαλιστική κυβερνητική εναλλακτική

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φθινοπωρινό «σκίρτημα» του Τσατραφύλια και η ημέρα «κλειδί» με την πτώση θερμοκρασίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαφία Κρήτης: «Άρχοντας» μέσα στη φυλακή επίορκος αστυνομικός - Επαφή των αδερφών της καμόρα - Είχε κινητό στο κελί με κωδική ονομασία «Σανταμ Χουσεΐν»

22:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η χειρότερη Εθνική την πιο... ακατάλληλη στιγμή – Εκτός τελικού και πάει για το χάλκινο

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί

07:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες στον ορίζοντα - Νέα πρόβλεψη του ECMWF

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Σε ποιους λέτε χρόνια πολλά σήμερα

06:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ισχυρότατος σεισμός στην Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

07:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι εισέβαλαν σε σχολείο με μαχαίρι – Τραυμάτισαν μαθητή και προσπάθησαν να διαφύγουν

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γονικές παροχές και δωρεές: Οι «παγίδες» της εφορίας στις μεταφορές χρήματων – Τι ισχύει για τα δώρα

20:08ΚΟΣΜΟΣ

Οι 3 Σλοβάκοι που απήγαγαν και βίαζαν 3 μέρες 12χρονη, καταδικάστηκαν σε 53 χρόνια - Συγκλόνισε το παιδί στη δίκη

06:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Επιχείρηση ανασυγκρότηση για την Εθνική, για το πρώτο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια!

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Εντοπίστηκε μετά από ώρες σε χαράδρα

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τους δείκτες μια ώρα πίσω

07:49LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη: Οι ετοιμασίες του μικρού Πάρη για το σχολείο

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση: Όσα γνωρίζουμε για τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ