Πρεμιέρα σήμερα για την 24ωρη λειτουργία σε Μετρό, Τραμ και Λεωφορεία κάθε Σάββατο

Από σήμερα, Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου, ξεκινά η μόνιμη 24ωρη λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική κάθε Σάββατο. Συγκεκριμένα, το μετρό της Αθήνας και το τραμ θα λειτουργούν πλέον όλο το εικοσιτετράωρο κάθε Σάββατο, ενώ προστίθενται και 11 νέες λεωφορειακές γραμμές στη λίστα εκείνων που ήδη εκτελούν 24ωρα ή νυχτερινά δρομολόγια.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ο ΟΑΣΑ θεσμοθετεί τη συνεχή λειτουργία των γραμμών 2 και 3 του μετρό, των γραμμών Τ6 και Τ7 του τραμ, καθώς και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών, ώστε να εξυπηρετούνται καίρια σημεία της πρωτεύουσας.

Η πρωτοβουλία αυτή αναβαθμίζει τις μετακινήσεις στην πόλη, παρέχοντας ασφαλείς και αξιόπιστες λύσεις όλες τις ώρες, ενώ παράλληλα συμβάλλει στον τουρισμό, την ψυχαγωγία και την οικονομική δραστηριότητα. Ενισχύει επίσης τη διεθνή εικόνα της Αθήνας ως σύγχρονης ευρωπαϊκής μητρόπολης.

Καθοριστικό ρόλο στην καθιέρωση της μόνιμης λειτουργίας έπαιξαν οι εργαζόμενοι στα μέσα μεταφοράς, οι οποίοι στήριξαν με επαγγελματισμό την πιλοτική εφαρμογή.

Μετρό και Τραμ

Η 24ωρη λειτουργία αφορά:

Γραμμές 2 και 3 του Μετρό

Γραμμές Τ6 και Τ7 του Τραμ

Νέες λεωφορειακές γραμμές με 24ωρη λειτουργία τα Σάββατα (από 13/09/2025):

049 Πειραιάς – Ομόνοια

221 Πανεπιστημιούπολη – Ακαδημία

224 Καισαριανή – Ελ. Βενιζέλου

421 Άγιοι Ανάργυροι – Αγία Παρασκευή

550 Παλαιό Φάληρο – Κηφισιά

608 Γαλάτσι – Ακαδημία – Νεκρ. Ζωγράφου

703 Πειραιάς – Αγ. Ανάργυροι – Αγ. Ελευθέριος (μέσω Θηβών)

842 Πέραμα – Στ. Κορυδαλλός

Α15 Στ. Λαρίσης – Δάσος

Β11 Πλ. Βάθη – Ίλιον – Πετρούπολη

Β12 Στ. Αττική – Άνω Λιόσια

Γραμμές με μόνιμη 24ωρη λειτουργία όλες τις ημέρες:

040 Πειραιάς – Σύνταγμα

11 Άνω Πατήσια – Νέο Παγκράτι – Νέα Ελβετία

Χ93 Στ. ΚΤΕΛ Κηφισού – Αεροδρόμιο

Χ95 Σύνταγμα – Αεροδρόμιο

Χ96 Πειραιάς – Αεροδρόμιο

Χ97 Αεροδρόμιο – Στ. Ελληνικό

Γραμμές με μόνιμη νυχτερινή λειτουργία:

400 Πειραιάς – Στ. Δουκίσσης Πλακεντίας

500 Πειραιάς – Κηφισιά

790 Γλυφάδα – Περιστέρι – Ανθούπολη

Χ14 Σύνταγμα – Κηφισιά