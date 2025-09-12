Μητσοτάκης: Στο Μετρό λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η 24ωρη λειτουργία κάθε Σάββατο
Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τον σταθμό του Μετρό στο Σύνταγμα, ενόψει της έναρξης της μόνιμης 24ωρης λειτουργίας των γραμμών 2 και 3, του Τραμ και επιλεγμένων λεωφορειακών γραμμών κάθε Σάββατο, από αύριο 13 Σεπτεμβρίου.
Ο Πρωθυπουργός συνομίλησε με εργαζόμενους στο κέντρο ελέγχου και ευχαρίστησε το προσωπικό όλων των μέσων μεταφοράς για τη στήριξή του στην επέκταση του ωραρίου λειτουργίας τα Σάββατα, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση επιβατών τις νυχτερινές ώρες.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:32 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Van Gogh: The Immersive Experience από τις 22 Οκτωβρίου στο Γουδί
18:22 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μεταγραφές, ΑΕΚ: Επίσημα «κιτρινόμαυρος» ο Ζοάο Μάριο
17:23 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Ο Ερντογάν μεταβαίνει στο Κατάρ
15:32 ∙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Εκτός φυλακής ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος
16:05 ∙ LIFESTYLE