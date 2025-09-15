«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της
Το απόλυτο μουσικό φαινόμενο επέστρεψε στο Καλλιμάρμαρο για δύο μοναδικές εμφανίσεις
Για δύο μοναδικές βραδιές επέστρεψε η Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το Σάββατο (13/9) και την Κυριακή (14/9), αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά ότι είναι το απόλυτο μουσικό φαινόμενο.
Και οι δύο εμφανίσεις της διάσημης ερμηνεύτριας έγιναν sold out σε χρόνο ρεκόρ με τους θεατές να ξεπερνούν τους 120.000.
Η δεύτερη μουσική συνάντηση της Βίσση με τους θαυμαστές της συνέπεσε με το χάλκινο μετάλλιο που πήρε η Εθνική στο Eurobasket κόντρα στη Φινλανδία. Και όπως ήταν αναμενόμενο οι Έλληνες αθλητές αποθεώθηκαν στο Καλλιμάρμαρο. «Η Εθνική απογειώθηκε. Πετάνε τα παιδιά, τραγουδήστε τους» φώναζε η Άννα Βίσση την ώρα που τραγουδούσε την «Ψυχεδέλεια» ενώ πάνω στη σκηνή κυμάτιζε η ελληνική σημαία.