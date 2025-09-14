Σοφία Καρβέλα: Το μήνυμα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Η Σοφία Καρβέλα εξέφρασε τη στήριξή της στη μητέρα της, Άννα Βίσση για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο.

Η καλλιτέχνιδα πραγματοποίησε μια μοναδική εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου τραγουδώντας μπροστά σε 60.000 θεατές, που βρέθηκαν στο στάδιο για να απολαύσουν τις ερμηνείες της. Από τη συναυλία απουσίαζε η κόρη της, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται, δεν της επέτρεψαν να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media, έκανε γνωστό ότι παρακολούθησε τη μητέρα της στη σκηνή, μέσω βιντεοκλήσης που έκανε με κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στο κοινό. Στη συνέχεια, η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram δηλώνοντας πόσο περήφανη είναι για εκείνη.

«Σε άλλα νέα, η μητέρα μου αυτή τη στιγμή. Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο. Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» έγραψε η σχεδιάστρια.

