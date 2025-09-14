Σοφία Καρβέλα: Το μήνυμα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media, έκανε γνωστό ότι παρακολούθησε τη μητέρα της στη σκηνή

Newsbomb

Σοφία Καρβέλα: Το μήνυμα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Σοφία Καρβέλα εξέφρασε τη στήριξή της στη μητέρα της, Άννα Βίσση για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε στο Καλλιμάρμαρο.

Η καλλιτέχνιδα πραγματοποίησε μια μοναδική εμφάνιση το βράδυ του Σαββάτου 13 Σεπτεμβρίου τραγουδώντας μπροστά σε 60.000 θεατές, που βρέθηκαν στο στάδιο για να απολαύσουν τις ερμηνείες της. Από τη συναυλία απουσίαζε η κόρη της, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Αμερική, όπου ζει και εργάζεται, δεν της επέτρεψαν να ταξιδέψει στην Ελλάδα.

Μέσα από μία ανάρτηση που έκανε στα social media, έκανε γνωστό ότι παρακολούθησε τη μητέρα της στη σκηνή, μέσω βιντεοκλήσης που έκανε με κάποιο πρόσωπο που βρισκόταν στο κοινό. Στη συνέχεια, η Σοφία Καρβέλα δημοσίευσε σχετικό στιγμιότυπο στο Instagram δηλώνοντας πόσο περήφανη είναι για εκείνη.

«Σε άλλα νέα, η μητέρα μου αυτή τη στιγμή. Κάνει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα, το να είναι ένα είδωλο. Είμαι περήφανη για σένα, μαμά» έγραψε η σχεδιάστρια.

sofiakarvela.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:06ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έρευνα: Το ένα τρίτο των εργοδοτών στη Βρετανία παρακολουθεί τους εργαζομένους του - Τι είναι η τεχνολογία «bossware»

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

14:53ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Απρόθυμοι οι Πολωνοί για εθελοντική στράτευση σε περίπτωση πολέμου

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

14:44ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Ελλάδα - Φινλανδία: Οι διαιτητές του «μικρού» τελικού

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 21χρονου

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Μαγευτικές εικόνες πάνω από το Βατικανό: 3.000 drones σχημάτισαν έργα του Μιχαήλ Άγγελου στον ουρανό της Ρώμης - Βίντεο

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ρεκόρ αιωνόβιων στην Ιαπωνία - Πώς ζουν μέχρι τα 100

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:29ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Οι διαιτητές στην πρεμιέρα της League Phase

14:21ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Άντρας πέταξε σφυρί στην πρώην του μετά από καβγά

14:11ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική ομοβροντία drone κατά της Ρωσίας: Τουλάχιστον 361 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε το Κίεβο

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Από την ΕΡΤ τα ματς στο «Παύλος Γιαννακόπουλος» στην Αυστραλία

14:05LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Η αναφορά στην συναυλία της για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ - «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς

13:51LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: Το μήνυμα για τη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο

13:42ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Δύο εκτροχιασμοί τρένων σε διαφορετικές περιοχές - Νεκρός ένας μηχανοδηγός

13:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΣ Γιάννινα: Θλίψη - Πέθανε ο Ηλίας Μάιπας σε ηλικία 66 ετών - Η σχέση του με τον Χατζηπαναγή

13:35ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Η στιγμή που πλήγμα του Ισραήλ ισοπεδώνει κτίριο - Δείτε βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

14:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα - Κουτούλησε αστυνομικό

14:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Λα Νίνια επιστρέφει στην Ευρώπη - Πώς θα είναι ο φετινός χειμώνας

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Μνημόσυνο Λένας Σαμαρά: Στο Α’ Νεκροταφείο η οικογένειά της

13:09ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρώτη επέτειος γάμου - Πρωταθλήτρια ιππασίας βρέθηκε απαγχονισμένη σε πάρκο

08:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Αυτή είναι η γνωστή influencer για υπόθεση με ροζ κοκαΐνη - Παραδόθηκε και η μητέρα της

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Βήμα βήμα η δράση του δολοφόνου Τάιλερ Ρόμπινσον: Από την πανεπιστημιούπολη μέχρι την απόδραση - Πώς ξεγέλασε πρωτόκολλα ασφαλείας

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μεγάλη επιχείρηση σε Ζεφύρι και Λιόσια: Βρέθηκαν καραμπίνες, ματσέτα και κάμερες παρακολούθησης - Βίντεο από τη στιγμή των 8 συλλήψεων

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μηχανισμός τουρκικής προπαγάνδας και τα F-35 του Ισραήλ και της Ελλάδας

11:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολύ δυσάρεστα νέα από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - «Καμπανάκι» για τις βροχοπτώσεις

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Το ΓΕΕΘΑ ανοίγει τις πόρτες στους απόστρατους: Καθοριστικός ο ρόλος τους στην αμυντική καινοτομία

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

10:57ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Απίστευτο και όμως αληθινό: Ο ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου θα πουλούσε το Ευαγγέλιο που ορκίστηκαν οι οπλαρχηγοί της Επανάστασης του 1821!

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Τι λένε στο Newsbomb οι πολίτες για την 24ωρη λειτουργία Μετρό και Λεωφορείων

09:33ΚΟΣΜΟΣ

Ο αρτοποιός του Τιτανικού: Η απελπισμένη επιλογή και η απίστευτη ιστορία επιβίωσης στον Ατλαντικό

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ιούλιος Βερν είχε δίκιο: Κάτω από τη Γη βρίσκεται τριπλάσιο νερό από τους ωκεανούς

13:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μονή Σινά: Νέος Αρχιεπίσκοπος ο Συμεών Παπαδόπουλος

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καταιγίδες και αστάθεια καλύπτουν την χώρα - Η πρόγνωση Αρναούτογλου για το που χτυπούν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ