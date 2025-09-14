Άννα Βίσση: Η λαμπερή έναρξη και ο… χαμός – Όλες οι μεγάλες στιγμές από το Καλλιμάρμαρο

Σε ένα κατάμεστο Καλλιμάρμαρο, η Άννα Βίσση έγραψε ιστορία για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά, προσφέροντας στο κοινό μία αξέχαστη μουσική εμπειρία.

Η βραδιά άρχισε δυναμικά με το «Σε περίπτωση που», την τελευταία μεγάλη της επιτυχία και από εκείνη τη στιγμή, η σκηνή πήρε… φωτιά.

Ο κόσμος –πάνω από 60.000 άνθρωποι, όπως και την πρώτη μέρα– χόρευε, τραγουδούσε, συγκινούταν και ζούσε μαζί της κάθε στίχο.

Οι προβολείς φώτισαν τη νύχτα, τα κινητά κατέγραψαν κάθε στιγμή και η ενέργεια που επικρατούσε, ήταν μοναδική.

Με ένα πρόγραμμα που συνδύασε τις μεγάλες επιτυχίες δεκαετιών με τις φρέσκες κυκλοφορίες της, απέδειξε γιατί παραμένει η κορυφαία rock–pop παρουσία της χώρας και γιατί το κοινό την αγαπά.