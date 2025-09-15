Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση μετά τις μεγαλειώδεις συναυλίες - «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Συγκινημένη και ευγνώμων δήλωσε η Άννα Βίσση στην πρώτη της ανάρτηση μετά τις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο, στις 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Η Άννα Βίσση ανέφερε πως «τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς», ενώ είπε πως ξύπνησε από ένα μαγικό όνειρο.

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση

Η Άννα Βίσση στη δημοσίευσή της έγραψε: «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα».

Η ανάρτηση της Άννας Βίσση μετά τις δύο μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο Instagram

Μάγεψε η Άννα Βίσση στο κατάμεστο Καλλιμάρμαρο

Η Άννα Βίσση γιόρτασε τη μουσική της πορεία με περισσότερους από 130.000 κόσμου να τη χειροκροτούν αδιάκοπα. Πρόσωπα κάθε ηλικίας, επώνυμοι και ανώνυμοι, όλοι εκεί με κοινό σκοπό: Να τραγουδήσουν μαζί της.

Στα 67 της χρόνια απέδειξε ξανά γιατί παραμένει μοναδικό φαινόμενο. Από τις πρώτες ώρες του απογεύματος, το Καλλιμάρμαρο είχε γεμίσει ασφυκτικά. Παρέες, οικογένειες, παλιοί και νέοι θαυμαστές είχαν πάρει τις θέσεις τους και περίμεναν να ξεκινήσει η συναυλία.

Το Newsbomb βρέθηκε εκεί και κατέγραψε τη μαγεία αυτής της ανεπανάληπτης βραδιάς. Με χρυσό μικρόφωνο στο χέρι και ντυμένη με μια δημιουργία των Dolce & Gabbana, η Άννα εμφανίστηκε στη σκηνή λαμπερή και χαμογελαστή. Ερμήνευσε διαχρονικές της επιτυχίες μεταξύ άλλων τα: «Δώδεκα», «Έμπνευση», «Δε θέλω να ξέρεις», «Τρελαίνομαι», «Τραύμα», «Μεθυσμένη μου Καρδιά».

Διαβάστε επίσης