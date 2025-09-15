Δούκισσα Νομικού: Η αντίδραση της σε ερώτηση για την τηλεοπτική της επιστροφή

H Δούκισσα Νομικού δέχτηκε ερώτηση από ρεπόρτερ για την τηλεοπτική της επιστροφή. Το μοντέλο βρέθηκε στη συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο το βράδυ της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου κι εκεί τη συνάντησαν οι τηλεοπτικές κάμερες.

Αρχικά, ρωτήθηκε για την αγάπη που τρέφει για την Άννα Βίσση, με την ίδια να εξηγεί πως είναι μεγάλη της θαυμάστρια και της αρέσουν όλα της τα τραγούδια. «Βέβαια και ήρθα για την Άννα. Τη λατρεύω, τη θαυμάζω. Μου αρέσουν όλα της τα τραγούδια», σημείωσε.

Όταν στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε προς την τηλεόραση και την ενδεχόμενη επιστροφή της, η Δούκισσα Νομικού απέφυγε να απαντήσει, τονίζοντας πως ο λόγος που βρίσκεται εκεί είναι η συναυλία. «Όχι παιδιά. Ήρθαμε να δούμε την Άννα. Καλή σεζόν», αρκέστηκε να πει, αποχωρώντας από το σημείο.