Άννα Βίσση: Εντυπωσιακή πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη - Γεμάτη ενέργεια μέχρι το χάραμα - Βίντεο

Η Άννα Βίσση έκανε μια δυναμική πρεμιέρα στη Θεσσαλονίκη, στο νυχτερινό κέντρο «Barbarella». Φτάνοντας με τη φόρα των δύο μεγάλων συναυλιών της στο Καλλιμάρμαρο, εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τα μεσάνυχτα, γεμάτη ενέργεια.

Το μαγαζί ήταν κατάμεστο, με το κοινό να τραγουδά μαζί της σχεδόν κάθε ρεφρέν από το πρώτο κιόλας τραγούδι, το «Σε περίπτωση που». Στο πρώτο τραπέζι, δίπλα στη φίλη και κουμπάρα της, Δήμητρα Κούστα, βρισκόταν και ο Νίκος Καρβέλας, ο οποίος τη στηρίζει σε κάθε της πρεμιέρα.

Στη συνέχεια, η ίδια η Άννα Βίσση εξέφρασε πόσο της είχε λείψει η Θεσσαλονίκη και έκανε αναφορά στη μαγική εμπειρία του Παναθηναϊκού Σταδίου, τονίζοντας ότι ακόμα δεν έχει συνέλθει από τη συγκίνηση.

Η «απόλυτη Ελληνίδα σταρ» ερμήνευσε όλες τις μεγάλες επιτυχίες της, παίζοντας με το κοινό και κάνοντας ακόμα και διαγωνισμό για το ποια πλευρά του μαγαζιού θα φωνάξει πιο δυνατά. Το πρόγραμμά της, ένα hit list από την αρχή της καριέρας της μέχρι το «Σαντρέ», κράτησε μέχρι τις 5:30 το πρωί.

Διαβάστε επίσης