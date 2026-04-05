Άννα Βίσση: Έριξε αυλαία στο Hotel Ερμού μετά από μια δεκαετία - Επόμενος σταθμός το ΟΑΚΑ

Η συγκίνηση στο φινάλε, η εμφάνιση-έκπληξη του Νίκου Καρβέλα και η ανακοίνωση για τη μεγάλη συναυλία

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η Άννα Βίσση ολοκλήρωσε τις εμφανίσεις της στο Hotel Ερμού μετά από δέκα χρόνια με συγκινητική βραδιά και ευχαριστίες προς το κοινό της.
  • Ο Νίκος Καρβέλας συμμετείχε στην τελευταία βραδιά, ερμηνεύοντας μαζί της μεγάλες επιτυχίες τους.
  • Ανακοινώθηκε η μεγάλη συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου.
  • Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για νέο καλλιτεχνικό ξεκίνημα στο νυχτερινό κέντρο Αθηνών Αρένα, που πρόκειται να επαναλειτουργήσει.
Αυλαία έριξε, τα ξημερώματα της Κυριακής 5 Απριλίου, η Άννα Βίσσηστο νυχτερινό κέντρο, Hotel Ερμού, όπου εμφανιζόταν τα τελευταία δέκα χρόνια, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, εκπλήξεις και σημαντικές ανακοινώσεις για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποχαιρέτησε το Hotel Ερμού ευχαριστώντας θερμά το κοινό για τη στήριξη και την αγάπη που της δείχνει όλα αυτά τα χρόνια.

«Ευχαριστώ για την πίστη σας»

Λίγο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμά της, η Άννα Βίσση απευθύνθηκε στο κοινό με λόγια καρδιάς, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη διαχρονική σχέση που έχει χτίσει μαζί του.

«Δεν είναι ακριβώς το πού τραγουδάμε. Είναι αυτός που τραγουδάει, αυτοί που παίζουν μαζί του και ο κόσμος που έρχεται να μας δει. Εγώ για ένα πράγμα θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ: για την πίστη σας σε εμένα, στην πορεία μου, στις αποφάσεις μου…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες, η ίδια αισθάνεται ότι καταφέρνει να επικοινωνεί την αλήθεια της μέσα από τη μουσική της, τονίζοντας πως «η αλήθεια δεν είναι μόνο μία, αλλά πολλές – και χαίρομαι που τις μοιράζομαι με ένα κοινό που είναι τιμή μου που είναι κοινό μου».

Στην ίδια βραδιά, ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η παρουσία του Νίκου Καρβέλα, με τον οποίο τη συνδέει μια κοινή καλλιτεχνική πορεία δεκαετιών.

Οι δυο τους ανέβηκαν στη σκηνή και ερμήνευσαν μαζί μεγάλες επιτυχίες τους, μεταξύ άλλων και την «Αντίστροφη Μέτρηση», σε μια συμβολική επιλογή καθώς ολοκληρώνεται αυτός ο κύκλος εμφανίσεων, αποσπώντας θερμό χειροκρότημα.

Η μεγάλη ανακοίνωση για το ΟΑΚΑ

Η τραγουδίστρια επιφύλασσε και μια σημαντική είδηση για τους θαυμαστές της, ανακοινώνοντας για πρώτη φορά την ημερομηνία για τη μεγάλη συναυλία που ετοιμάζει στο ΟΑΚΑ.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Σεπτεμβρίου, με το κοινό να αναμένεται να δώσει δυναμικό «παρών», καθώς τέτοιες εμφανίσεις της Άννας Βίσση γίνονται συνήθως άμεσα sold out.

Η ίδια δεν έκρυψε και το άγχος της για τη μεγάλη αυτή βραδιά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχω από τώρα άγχος για το ΟΑΚΑ, αλλά με εσάς το ξεπερνάω».

Νέο κεφάλαιο στο Αθηνών Αρένα

Παρότι ένας μεγάλος κύκλος φαίνεται να κλείνει με το τέλος των εμφανίσεων στο Hotel Ερμού, η συνέχεια πρόκειται να είναι εξίσου δυναμική.

Η Άννα Βίσση ετοιμάζεται για ένα νέο ξεκίνημα στο νυχτερινό κέντρο, Αθηνών Αρένα, το οποία αναμένεται να επαναλειτουργήσει, φιλοδοξώντας να αποτελέσει τη νέα της καλλιτεχνική «στέγη».

Το εγχείρημα αυτό υλοποιείται με πρωτοβουλία της ίδιας και της Δήμητρας Κούστα, με στόχο να δοθεί νέα πνοή στον ιστορικό χώρο και συνολικά στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας.

Διαβάστε επίσης

05:56ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Δευτέρα - Του Ιωσήφ του Παγκάλου: Ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών

05:54ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Χειροπέδες σε οικιακή βοηθό για κακοποίηση ηλικιωμένων – Την «έκαψε» κρυφή κάμερα

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

13:04ΕΛΛΑΔΑ

Έκτακτη ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας για τη νέα κακοκαιρία - Οι οδηγίες προς τους πολίτες

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

15:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass: Η ρύθμιση που πρέπει να έχετε στο κινητό σας για την ενεργοποίηση της κάρτας

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ