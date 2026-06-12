Στα 94 του κρατάει τσάπα, δουλεύει στα αμπέλια και φτιάχνει το δικό του κρασί
Στα 94 του, δεν μιλά για μυστικά μακροζωίας, αλλά για κάτι πολύ πιο απλό: τη γη, την κίνηση και την ανάγκη να μη μένει άπραγος.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Στα 94 του χρόνια, ο Seu Luiz δεν δείχνει να έχει καμία διάθεση να αφήσει την τσάπα, τα αμπέλια και το κρασί του. Στην ύπαιθρο του Rio Grande do Sul, στη Βραζιλία, συνεχίζει να φροντίζει τα κλήματα, να δουλεύει τη γη και να φτιάχνει το δικό του κρασί, συντηρώντας μια καθημερινότητα που για πολλούς θα έμοιαζε αδύνατη σε αυτή την ηλικία.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:35 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κοντά σε συμφωνία με Καμαρά ο Παναθηναϊκός
16:23 ∙ ANNOUNCEMENTS
Πάμε Στοίχημα Arcade Tournament αποκλειστικά στα καταστήματα Allwyn
16:15 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός 3,6 Ρίχτερ στο Γύθειο
15:42 ∙ ANNOUNCEMENTS
Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026
15:47 ∙ LIFESTYLE