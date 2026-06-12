Στα 94 του κρατάει τσάπα, δουλεύει στα αμπέλια και φτιάχνει το δικό του κρασί

Στα 94 του χρόνια, ο Seu Luiz δεν δείχνει να έχει καμία διάθεση να αφήσει την τσάπα, τα αμπέλια και το κρασί του. Στην ύπαιθρο του Rio Grande do Sul, στη Βραζιλία, συνεχίζει να φροντίζει τα κλήματα, να δουλεύει τη γη και να φτιάχνει το δικό του κρασί, συντηρώντας μια καθημερινότητα που για πολλούς θα έμοιαζε αδύνατη σε αυτή την ηλικία.

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