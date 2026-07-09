Νέα τουρκική πρόκληση μετά το ΝΑΤΟ: Αύριο υπογράφει μνημόνιο για αγωγό φυσικού αερίου με κατεχόμενα

Την Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί επίσημα το Μνημόνιο Συναντίληψης για τη δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νέα τουρκική πρόκληση μετά το ΝΑΤΟ: Αύριο υπογράφει μνημόνιο για αγωγό φυσικού αερίου με κατεχόμενα
Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a media conference at the NATO summit in Ankara, Turkey, Wednesday, July 8, 2026. (AP Photo/Hussein Malla)
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Την ίδια στιγμή που κορυφαίοι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα κάλεσαν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να «αξιοποιήσει την ανανεωμένη δυναμική» για την προώθηση λύσης του Κυπριακού μέσω της διαδικασίας του ΟΗΕ, η Άγκυρα προχωρά σε νέα πρόκληση, ετοιμάζοντας μνημόνιο κατανόησης για την κατασκευή αγωγού Φυσικού Αερίου από την Τουρκία προς τα κατεχόμενα.

Συγκεκριμένα, αύριο, Παρασκευή αναμένεται να υπογραφεί επίσημα το Μνημόνιο Συναντίληψης για τη δημιουργία αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Η κίνηση αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες υποδομές εξάρτησης, όπως το γνωστό έργο μεταφοράς νερού.

Η απόβαση της τουρκική αντιπροσωπείας

Η υπογραφή του MoU θα πραγματοποιηθεί με κάθε επισημότητα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Αντιπροέδρου της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, στα κατεχόμενα. Στην αποστολή συμμετέχει και ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, γεγονός που μαρτυρά τη βαρύτητα που δίνει η Άγκυρα στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο προβλέπει τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει απευθείας το τουρκικό δίκτυο με τις κατεχόμενες περιοχές, εξασφαλίζοντας τον απόλυτο έλεγχο των ενεργειακών ροών.

Το πρόγραμμα της τουρκικής αντιπροσωπείας, στην οποία συμμετέχει και ο Υπουργός Γεωργίας Ιμπραχίμ Γιουμακλί, θα ξεκινήσει με προκλητικό τρόπο από το παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Εκεί θα στηθεί τελετή για την παράδοση ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο κατοχικό καθεστώς. Την ίδια ώρα, ο Γιλμάζ θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον λεγόμενο «πρωθυπουργό» Ουνάλ Ουστέλ, στέλνοντας μηνύματα με αποδέκτη τη Λευκωσία και τη διεθνή κοινότητα.

Επιθεωρήσεις υποδομών και πολιτικές επαφές

Κατά την παραμονή του στο νησί, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος έχει προγραμματίσει συνάντηση με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν. Πέρα όμως από το καθαρά πολιτικό σκέλος, η επίσκεψη περιλαμβάνει έντονο άρωμα «εκσυγχρονισμού» των υποδομών του ψευδοκράτους με τουρκικά κεφάλαια. Ο Γιλμάζ θα μεταβεί στη Μόρφου για να επιθεωρήσει τις νέες εγκαταστάσεις ψυχρής αποθήκευσης, ενώ θα επισκεφθεί και το καινούργιο δημαρχείο της πόλης.

Η Λευκωσία παρακολουθεί με έντονο προβληματισμό αυτές τις κινήσεις, καθώς η δημιουργία του αγωγού φυσικού αερίου δεν αποτελεί απλώς ένα εμπορικό deal. Αντίθετα, αποτελεί ξεκάθαρη πολιτική επιλογή της Άγκυρας να παγιώσει τα τετελεσμένα της κατοχής, συνδέοντας πλέον άρρηκτα την επιβίωση των κατεχομένων με τις δικές της στρατηγικές και ενεργειακές επιδιώξεις στην περιοχή.

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