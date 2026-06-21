ΕΛ.Α.Σ για απαγόρευση εισόδου Ελλήνων σε Ισραήλ και κατεχόμενα: «Να λάβει άμεσα θέση η κυβέρνηση»

Σε λιμάνι της Κρήτης αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές του στόλου Global Sumud Flotilla έπειτα από την παρέμβαση ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης, Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Την απόλυτη καταδίκη της απόφασης του Ισραήλ να εμποδίσει την είσοδο Ελλήνων συνδικαλιστών στη χώρα και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη εκφράζει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.).

«Για άλλη μια φορά, το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου αλλά και του άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης με την ΕΕ, προβαίνει σε παράνομες ενέργειες εις βάρος πολιτών οι οποίοι επιθυμούν να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους με τον παλαιστινιακό λαό. Κάτι το οποίο έγινε άλλωστε και με την εξίσου παράνομη αναχαίτιση του Global Sumud Flotilla, η οποία αποτελεί μία πράξη διεθνούς πειρατείας», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ καλεί την κυβέρνηση να λάβει άμεσα θέση για το περιστατικό και να καταστήσει σαφή στην ισραηλινή πλευρά «την βαρύτητα και τον αντίκτυπο τέτοιων παράνομων ενεργειών και να προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες διαμαρτυρίας».

«Τέλος, η ΕΕ πρέπει επιτέλους να προχωρήσει σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο δράσης ενάντια στην κυβέρνηση Νετανιάχου, προκειμένου να τερματισθεί η γενοκτονία στη Γάζα, αλλά και η εν γένει ισραηλινή επιθετικότητα, στη Δυτική Όχθη, στον Λίβανο και στο Ιράν. Είναι αναγκαία επομένως η άμεση αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ - Ισραήλ λόγω παραβίασης της ρήτρας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και η επιβολή κυρώσεων σε φυσικά πρόσωπα και οντότητες που συμμετέχουν στην παραβατική πολιτική Νετανιάχου», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.