Κύπρος: Στυγερό έγκλημα 22χρονου από το Μπανγκλαντές - «Εσύ ήρθες από τα Κατεχόμενα»

Snapshot Ένας 22χρονος από το Μπανγκλαντές δολοφονήθηκε στην περιοχή Κοφίνου της Κύπρου από ομοεθνή του που τον μαχαίρωσε και τον έπνιξε.

Ο δράστης επιτέθηκε στο θύμα επειδή αρνήθηκε να τον βοηθήσει και τον προσέβαλε ως άτομο που ήρθε από τα Κατεχόμενα.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης χρησιμοποίησε το κινητό του θύματος για να ζητήσει λύτρα από τον πατέρα του, απειλώντας να τον σκοτώσει ή να πουλήσει το νεφρό του.

Ο δράστης συνελήφθη μετά από έρευνα της αστυνομίας που εντόπισε το στίγμα του κινητού και τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση με κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης και άλλες σοβαρές πράξεις.

Ο δράστης βρισκόταν σε πρόγραμμα εθελούσιου επαναπατρισμού και είχε προγραμματισμένη πτήση επιστροφής στην πατρίδα του, την οποία δεν πραγματοποίησε. Snapshot powered by AI

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα ενός 22χρονου από το Μπανγκλαντές, συνέβη στην περιοχή Κοφίνου στην Κύπρο.

Σύμφωνα με το philenews, δράστης της στυγερής δολοφονίας είναι ένας άνδρας ομοεθνής του, ο οποίος μαχαίρωσε και έπνιξε το θύμα, διότι αρνήθηκε να τον βοηθήσει και τον προσέβαλε.

Πιο συγκεκριμένα, ο κατηγορούμενος γνώρισε το θύμα σε λεωφορείο στις 7 Ιουνίου, όπου και αντάλλαξαν τηλέφωνα και του ζήτησε να τον βοηθήσει να βρει δουλειά. Ο 22χρονος αρνήθηκε, λέγοντάς του ότι «εσύ είσαι φτωχός, ήρθες από τα Κατεχόμενα».

Μετά από δύο μέρες, ο δράστης αγόρασε ένα μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ και στις 11 Ιουνίου κάλεσε το θύμα προκειμένου να του πει ότι έχει βρει δουλειά με 50 ευρώ μεροκάματο στο Σφαγείο της Κοφίνου. Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν το απόγευμα στην περιοχή, όπου και τον οδήγησε σε ερημικό μέρος και τον μαχαίρωσε πέντε φορές, σύμφωνα με την απολογία του. Στη συνέχεια, επειδή ήταν ακόμα ζωντανός, χρησιμοποίησε ρούχα για να τον πνίξει.

Τα μηνύματα για φερόμενη απαγωγή

Ο δράστης πέταξε το μαχαίρι και την τσάντα του θύματος και κάλυψε το άψυχο σώμα του 22χρονου με άχυρα για να μην εντοπιστεί. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε το κινητό του θύματος για να καλέσει τον πατέρα του και να του ζητήσει λύτρα. Συγκεκριμένα, του απέστειλε γραπτό μήνυμα στο οποίο έγραφε: «Σε παρακαλώ σώσε με, αλλιώς θα με σκοτώσουν», ενώ στη συνέχεια του ζήτησε 35.000 ευρώ για να τον αφήσει ζωντανό, αλλιώς τον απείλησε ότι θαπωλούσε το νεφρό του.

Οι οικείοι του άνθρωποι κατήγγειλαν απαγωγή στην αστυνομία, οι οποίοι χρησιμοποιώντας το στίγμα του κινητού, εντόπισαν και συνέλαβαν τον δράστη στις 20 Ιουνίου. Όπως διαπιστώθηκε, βρισκόταν σε πρόγραμμα εθελούσιου επαναπατρισμού μέσω της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και είχε προγραμματισμένη πτήση επιστροφής τέσσερις μέρες νωρίτερα, ωστόσο δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Οκτώ μέρες κράτηση

Ο δράστης τέθηκε υπό οχταήμερη κράτηση και αντιμετωπίζει κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, αρπαγή ή απαγωγή ή στέρηση της ελευθερίας με σκοπό να υποβληθεί πρόσωπο σε βαριά βλάβη, εκβιασμό, απαίτηση περιουσίας με απειλές και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας.

Σημειώνεται πως η συνήγορος του υπόπτου, Ευαγγελία Λαζαρίδου, δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του.

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