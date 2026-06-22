Αγγλία: Φυλακισμένοι δολοφόνησαν συγκρατούμενο που είχε σκοτώσει 2χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

Ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους, ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ και ο 57χρονος Λι Νιούελ κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του 33χρονου Κάιλ Μπέβαν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Αγγλία: Φυλακισμένοι δολοφόνησαν συγκρατούμενο που είχε σκοτώσει 2χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τους τρεις κρατούμενους έξω από το κελί του δολοφόνου

ΚΟΣΜΟΣ
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  • Τρεις κρατούμενοι καταδικάστηκαν σε ισόβια για τη δολοφονία του συγκρατούμενού τους Κάιλ Μπέβαν στις φυλακές HMP Wakefield τον Νοέμβριο του 2025.
  • Ο Κάιλ Μπέβαν είχε καταδικαστεί σε ισόβια για τη δολοφονία της 2χρονης κόρης της συντρόφου του το 2020.
  • Οι δολοφόνοι χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια όπλα και μαχαίρωσαν τον Μπέβαν 25 φορές, στη συνέχεια προσπάθησαν να καλύψουν το έγκλημα τοποθετώντας τον νεκρό σαν να κοιμόταν.
  • Οι δράστες επέλεξαν τον Μπέβαν ως στόχο λόγω του εγκλήματός του και επέδειξαν ικανοποίηση μετά τη δολοφονία.
  • Οι καταδικασμένοι είχαν προηγούμενες καταδίκες για δολοφονίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα, ενώ στην ίδια φυλακή είχε δολοφονηθεί και άλλος καταδικασμένος παιδόφιλος τον Οκτώβριο του 2025.
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Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκαν τρεις άνδρες που δολοφόνησαν έναν συγκρατούμενο τους σε μια φυλακή στην Αγγλία, ο οποίος βασάνισε και δολοφόνησε το 2χρονο παιδί της συντρόφου.

Ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους, ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ και ο 57χρονος Λι Νιούελ κρίθηκαν ένοχοι για τη δολοφονία του Κάιλ Μπέβαν, η οποία έλαβε χώρα στη φυλακή HMP Wakefield στις 4 Νοεμβρίου.

Οι τρεις κρατούμενοι χρησιμοποίησαν αυτοσχέδια όπλα για να μαχαιρώσουν τον Μπέβαν 25 φορές, μεταξύ των οποίων ένα μεταλλικό εξάρτημα από μια τηλεόραση.

Δολοφόνοι - Αγγλία

Ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους, ο 57χρονος Λι Νιούελ και ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ

Αστυνομία Δυτικού Γιόρκσαϊρ

Δύο από τους άνδρες, ο Φέλοους και ο Νιούελ, είχαν ήδη καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για άλλα εγκλήματα, αλλά το δικαστήριο τους επέβαλε «νέες και ξεχωριστές» ποινές.

Ο 33χρονος Κάιλ Μπέβαν είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη με ελάχιστο όριο αποφυλάκισης τα 28 έτη για τη δολοφονία της 2χρονης κόρης της συντρόφου του, Λόλα Τζέιμς, την οποία σκότωσε στο Πέμπροκσαϊρ το 2020.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραψε τους τρεις άνδρες να γελούν έξω από το κελί του Μπέβαν στις 4 Νοεμβρίου του 2025 στις φυλακές HMP Wakefield, πριν τον ακολουθήσουν στο εσωτερικό του, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο. Πέντε λεπτά αργότερα, βγήκαν από το κελί με «μια αίσθηση ικανοποίησης».

Δείτε βίντεο:

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφού σκότωσαν τον Μπέβαν με 25 μαχαιριές, οι τρεις άνδρες τον έβαλαν ξαπλωμένο στο κρεβάτι για να δώσουν την εντύπωση ότι κοιμόταν, έτσι ώστε ο θάνατός του να διαπιστωθεί όσο το δυνατόν αργότερα.

Η δικαστής ΜακΓκόουαν δήλωσε ότι ο Φέλοους είχε παρατηρηθεί να πλησιάζει το κελί του Μπέβαν δύο φορές εκείνο το βράδυ, «πιθανώς για να βεβαιωθεί ότι ήταν νεκρός».

«Τον επιλέξατε ως στόχο επειδή είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ενός παιδιού», είπε. «Δεχτήκατε συγχαρητήρια όταν επιστρέψατε στον όροφό σας. Η είδηση είχε ήδη διαδοθεί», τόνισε.

Κάιλ Μπέβαν

Ο 33χρονος Κάιλ Μπέβαν

Ο 57χρονος Λι Νιούελ φυλακίστηκε για πρώτη φορά το 1989, αφού στραγγάλισε τη γειτόνισσά του επειδή αρνήθηκε να του δώσει χρήματα. Το 2013, του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη αφού δολοφόνησε έναν άλλον κρατούμενο που είχε σκοτώσει ένα παιδί.

Ο 45χρονος Μαρκ Φέλοους καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη το 2019, αφού διέπραξε δύο δολοφονίες στον κόσμο του οργανωμένου εγκλήματος, σκοτώνοντας τον διαβόητο εγκληματία Πολ Μάσσεϊ και τον Τζον Κινσέλα, ο οποίος ήταν «μεσολαβητής» στον χώρο της μαφίας.

Ο 64χρονος Ντέιβιντ Τέιλορ είχε καταδικαστεί σε 20 χρόνια φυλάκισης για τη δολοφονία της 24χρονης συντρόφου του, Αλίσα Αποστόλοφ-Μπογιάριν, το 2022, και σε 30 χρόνια φυλάκισης για την απόπειρα δολοφονίας ενός αστυνομικού μέσα στις φυλακές όπου κρατούνταν.

Τον Οκτώβριο του 2025, ο καταδικασμένος παιδόφιλος Ίαν Γουάτκινς δολοφονήθηκε στην ίδια φυλακή.

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