Τώρα βρέθηκε καρέκλα για την Ούρσουλα δίπλα στον Ερντογάν: Το ευχαριστώ από την πρόεδρο της Κομισιόν

Η συνάντηση της προέδρου της Κομισιόν και του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αυτή τη φορά κύλησε ομαλά και χωρίς απρέπειες

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Τώρα βρέθηκε καρέκλα για την Ούρσουλα δίπλα στον Ερντογάν: Το ευχαριστώ από την πρόεδρο της Κομισιόν

Στιγμιότυπο από την επεισοδιακή συνάντηση της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και του Σαρλ Μισέλ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν το 2021, όταν η πρόεδρος της Κομισιόν έμεινε όρθια

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  • Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα στην Άγκυρα.
  • Σε αντίθεση με προηγούμενη συνάντηση πριν τέσσερα χρόνια, αυτή τη φορά η φον ντερ Λάιεν είχε καρέκλα δίπλα στον Ερντογάν.
  • Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε ευχαριστίες για τη θερμή υποδοχή και τόνισε τη σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας.
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Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πέρασε τις τις πύλες του γραφείου του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, και συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας από κοινού με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Ένα ραντεβού που κύλησε ομαλά και σε κάθε περίπτωση χωρίς τις μικρότητες και τις απρέπειες του τούρκου προέδρου στην προ τετραετίας συνάντησή τους, όταν η φον ντερ Λάιεν είχε μείνει όρθια, παρακολουθώντας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογαν και τον τότε πρόεδρο του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ να κάθονται… αναπαυτικά στις καρέκλες τους.

Τώρα, βρέθηκε καρέκλα για την Ούρσουλα…

Για την ιστορία, η πρόεδρος της Κομισιόν έγραψε και ένα θερμό ευχαριστήριο μήνυμα στο X για την υποδοχή της από τον Ερντογάν.

Το μήνυμα της φον ντερ Λάιεν

Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε Ερντογάν, για τη θερμή υποδοχή στην Άγκυρα.

Η ΕΕ και η Τουρκία είναι στρατηγικοί εταίροι και είμαστε αποφασισμένοι να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας.

Σε έναν κόσμο που παρουσιάζει όλο και περισσότερες προκλήσεις, η εταιρική μας σχέση έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ.

Η Τουρκία έχει αποτελέσει σημαντικό εταίρο στην αντιμετώπιση των κρίσεων στη Μέση Ανατολή και στη στήριξη των προσπαθειών για μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία.

Πρέπει επίσης να αξιοποιήσουμε τη νέα δυναμική για να προωθήσουμε την επίλυση του Κυπριακού ζητήματος μέσω της διαδικασίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

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