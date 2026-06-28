«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Κλιματισμός στο κτήριο της Κομισιόν μόνο στα γραφεία της

Για «επιστροφή στη φεουδαρχία» κατηγορούν την Ευρωπαία Επίτροπο οι εργαζόμενοι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Κλιματισμός στο κτήριο της Κομισιόν μόνο στα γραφεία της
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Στο κτήριο Berlaymont της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κλιματισμός λειτουργεί μόνο στους ορόφους 8 έως 13 όπου βρίσκονται τα γραφεία των επιτρόπων και της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ στους κάτω ορόφους έχει διακοπεί λόγω υπερκατανάλωσης ενέργειας.
  • Οι εργαζόμενοι στους κάτω ορόφους κατηγορούν τη διοίκηση για άνιση μεταχείριση και κάνουν λόγο για «επιστροφή στη φεουδαρχία» εξαιτίας της διαίρεσης στην ψύξη του κτιρίου.
  • Η Επιτροπή έχει εκδώσει εσωτερικές οδηγίες για την προστασία από τη ζέστη, όπως αποφυγή των πιο ζεστών ωρών και αυξημένη κατανάλωση νερού, προκαλώντας ενόχληση στο προσωπικό.
  • Το κύμα καύσωνα έχει προκαλέσει προβλήματα και σε άλλες ευρωπαϊκές υποδομές, με διακοπές ρεύματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ακυρώσεις δρομολογίων τρένων στο Βέλγιο λόγω έλλειψης κλιματισμού.
  • Η ιστορική αναπαράσταση της Μάχης του Βατερλώ ακυρώθηκε για λόγους ασφαλείας εξαιτίας του κινδύνου θερμοπληξίας στους συμμετέχοντες και θεατές.
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Η ζέστη πλήττει με σφοδρότητα την Ευρώπη, αλλά σε ένα μέρος κάνει εξαιρέσεις, προκαλώντας οργή.

Στο μέγαρο της ευρωπαϊκής εξουσίας, το Berlaymont, την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χάλασε το σύστημα κλιματισμού εν μέρει λόγω κατανάλωσης ενέργειας ρεκόρ.

Ως έσχατη λύση προκρίθηκε να κλείσει ο κλιματισμός, αλλά μόνο για το μισό κτήριο: από το ισόγειο έως τον έβδομο όροφο. Όμως αυτό σημαίνει πως λειτουργεί κανονικά για τους ορόφους από τον όγδοο έως τον δέκατο τρίτο, όπου βρίσκονται τα γραφεία των 27 Ευρωπαίων επιτρόπων και της προέδρου της εκτελεστικής εξουσίας, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Politico, το τεχνικό προσωπικό έκοψε το ρεύμα την ώρα που η ζέστη έφτασε στο αποκορύφωμά της, στέλνοντας ένα απροσδόκητο SMS στα κινητά των Ευρωπαίων αξιωματούχων: «BERL – ΕΠΕΙΓΟΝ – Λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών, αναγκαστική διακοπή λειτουργίας του συστήματος ψύξης από τον πρώτο έως τον έβδομο όροφο για το υπόλοιπο της ημέρας».

Το μέτρο αυτό ελήφθη αφού, ήδη από τις αρχές της εβδομάδας, η Επιτροπή είχε εκδώσει μια σειρά εσωτερικών κατευθυντήριων γραμμών για να καλέσει το προσωπικό να προστατευθεί από τη ζέστη, προτείνοντας να αποφεύγονται οι πιο ζεστές ώρες, να πίνετε άφθονο νερό και να προωθείται η ώρα έναρξης της εργασίας για να αποφεύγονται οι θερμικές αιχμές. Πρόκειται για συμβουλές που είχαν ήδη προκαλέσει δυσαρέσκεια σε όσους εργάζονται σε ευρωπαϊκά κτίρια που ιστορικά στερούνται κλιματισμού, όπως η έδρα της DG AGRI (Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης).

Η οργή των εργαζομένων και η υπεράσπιση των επάνω ορόφων

Η «κλιματική» διαίρεση του Berlaymont έχει οξύνει τα πνεύματα. Ενώ η φον ντερ Λάιεν δούλευε φρέσκια στον δέκατο τρίτο όροφο και οι επίτροποι κατέλαβαν τα δωμάτια από τον όγδοο και πάνω, οι κάτω όροφοι μετατράπηκαν γρήγορα σε τροπικό θερμοκήπιο. Σύντομα ο θυμός των εργαζομένων έγινε αισθητός. Ένας αξιωματούχος που εργάζεται στα χαμηλότερα επίπεδα του κτιρίου ξεστόμισε μιλώντας ρητά για επιστροφή στη «φεουδαρχία», ενώ ένας δεύτερος συνάδελφος αύξησε τη δόση χωρίς να μασήσει τα λόγια του, αποκαλώντας τη διαχείριση του δομικού μπλακ άουτ απλώς «ντροπή». Από τον όγδοο όροφο και πάνω, όπου τα κλιματιστικά παρέμεναν αναμμένα, προσπάθησαν να ρίξουν νερό στη φωτιά αφήνοντας να γίνει γνωστό ότι, αν και τα συστήματα ήταν ενεργά, η εσωτερική θερμοκρασία εξακολουθούσε να κυμαίνεται γύρω στους «25,7 βαθμούς».

Η περίπτωση του Berlaymont είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου ενός αποκλεισμού υποδομών που επηρεάζει το Βέλγιο και μεγάλο μέρος της ηπείρου. Το ίδιο κύμα καύσωνα προκάλεσε επίσης εκτεταμένες διακοπές ρεύματος στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναγκασμένο σε μαζική κατανάλωση ενέργειας ακριβώς για να τροφοδοτήσει τα συστήματα ψύξης του. Στο Βέλγιο, επιπλέον, το ένα πέμπτο των τρένων στο εθνικό δίκτυο είναι χωρίς κλιματισμό, γεγονός που ανάγκασε τη σιδηροδρομική εταιρεία να ακυρώσει πολλά δρομολόγια κατά τις ώρες αιχμής.

Ακόμη και η περίφημη ιστορική αναπαράσταση της Μάχης του Βατερλώ, που είχε προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο νότια των Βρυξελλών, τελικά ακυρώθηκε για να προστατεύσει τους συμμετέχοντες και θεατές από τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

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