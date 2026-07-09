Η NASA αναζητά εθελοντές για μια προσομοίωση αποστολής στο φεγγάρι και τον Άρη

Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το νωρίτερο τον Αύγουστο του 2027 και θα πραγματοποιηθεί στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον του Τέξας

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Η NASA αναζητά εθελοντές για μια προσομοίωση αποστολής στο φεγγάρι και τον Άρη

Ο κυβερνήτης Ριντ Γουίσμαν κοιτάζει τη Γη από ένα παράθυρο του διαστημικού σκάφους «Orion Integrity» κατά τη διάρκεια της αποστολής «Artemis II», εν πτήσει προς τη Σελήνη, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026.

NASA/Αρχείου
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  • Η NASA αναζητά τέσσερις εθελοντές για ένα πρόγραμμα προσομοίωσης διάρκειας 14 μηνών που θα ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2027 στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον.
  • Το πρόγραμμα θα προσομοιώνει το ταξίδι και τη ζωή στη Σελήνη και τον Άρη, με τους συμμετέχοντες να ζουν σε περιορισμένο και απομονωμένο περιβάλλον και να πραγματοποιούν εικονικούς διαστημικούς περιπάτους.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας, ηλικίας 30-55 ετών, να διαθέτουν προσόντα σε επιστήμες ή μηχανική και να περάσουν σωματικές και ψυχολογικές αξιολογήσεις.
  • Ο στόχος του προγράμματος είναι η μείωση των κινδύνων για τους αστροναύτες και η μελέτη της προσαρμογής τους στις συνθήκες ζωής στον Άρη, όπως η επίδραση της μεγαλύτερης διάρκειας της ηλιακής ημέρας.
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Για όσους έχουν αναρωτηθεί ποτέ αν θα μπορούσαν να επιβιώσουν σε έναν άλλο πλανήτη, η NASA προσφέρει την ευκαιρία να το ανακαλύψουν – κατά κάποιον τρόπο.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία ψάχνει τέσσερις εθελοντές για το «Moon and Mars Exploration Analog» (MMEA), ένα πρόγραμμα προσομοίωσης διάρκειας ενός έτους που έχει σχεδιαστεί για να αναπαράγει το ταξίδι και τη ζωή στη Σελήνη και τον Άρη.

Οι συμμετέχοντες θα ζουν και θα εργάζονται «σε περιορισμένο και απομονωμένο περιβάλλον, προσομοιώνοντας τόσο το διαπλανητικό ταξίδι όσο και τις επιχειρήσεις στην επιφάνεια ενός άλλου ουράνιου σώματος, πραγματοποιώντας ακόμη και εικονικούς διαστημικούς περιπάτους».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το νωρίτερο τον Αύγουστο του 2027 και θα πραγματοποιηθεί στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον του Τέξας.

Ένας εκπρόσωπος της NASA δήλωσε στο CNN ότι το ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως στόχο την μείωση των κινδύνων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι αστροναύτες κατά την πτήση τους στο διάστημα και την προσγείωσή τους στον Άρη.

«Οι εθελοντές που θα συμμετάσχουν στην έρευνα θα βοηθήσουν τη NASA να προσδιορίσει τους κινδύνους που ενδέχεται να υπάρχουν και να δοκιμάσει κάποια αντίμετρα για να βελτιώσει τις επιδόσεις των αστροναυτών κατά τη διάρκεια αποστολών διαστημικής εξερεύνησης», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Η NASA ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα μελετήσει επίσης τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη του πληρώματος προσαρμόζονται στη ζωή στον Άρη. Μια ηλιακή ημέρα στον κόκκινο πλανήτη, η οποία είναι γνωστή και ως «sol», είναι περίπου 40 λεπτά μεγαλύτερη από μια ημέρα στη Γη, μια διαφορά που θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την υγεία αλλά και την ποιότητα ύπνου ενός ανθρώπου.

φεγγάρι

Unsplash

Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή

Όσοι θέλουν να δηλώσουν συμμετοχή για το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι Αμερικανοί πολίτες ή κάτοχοι πράσινης κάρτας και να είναι ηλικίας μεταξύ 30 και 55 ετών, αν και ενδέχεται να ληφθούν υπόψη και άτομα εκτός αυτού του ηλικιακού εύρους. Επίσης, το ύψος τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1,88 μέτρα και θα πρέπει να μιλούν άπταιστα αγγλικά.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι πρόθυμοι να δεσμευτούν για το πρόγραμμα διάρκειας 14 μηνών, το οποίο περιλαμβάνει δύο μήνες εκπαίδευσης πριν και μετά την αποστολή.

Θα πρέπει επίσης να περάσουν από σωματικές αλλά και ψυχολογικές αξιολογήσεις, να μην έχουν διατροφικούς περιορισμούς και να μην έχουν ιστορικό υπνοβασίας ή χρήσης υπνωτικών φαρμάκων.

Η NASA ανέφερε, επίσης, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν «προσόντα παρόμοια με εκείνα των αστροναυτών», όπως πτυχίο στην μηχανική, στις βιολογικές επιστήμες, στις φυσικές επιστήμες ή στα μαθηματικά. Μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση όσοι διαθέτουν μεταπτυχιακά σε αυτούς τους τομείς, ενώ θα ληφθεί υπόψη και η στρατιωτική εμπειρία.

Τι περιλαμβάνει η αποστολή

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NASA, το πρόγραμμα θα χωριστεί σε τρία στάδια, τα οποία θα πραγματοποιηθούν σε δύο διαφορετικούς βιότοπους.

«Το πρώτο στάδιο θα λάβει χώρα μέσα σε μια προσομοίωση ενός διαστημικού σκάφους 60 τετραγωνικών μέτρων, όπου οι εθελοντές θα ζουν σαν να βρίσκονται σε ένα διαστημικό ταξίδι από τη Γη προς τη Σελήνη ή τον Άρη», δήλωσε η εκπρόσωπος Κέλσι Σπάιβι στο CNN.

Σε αυτό το στάδιο, το κάθε μέλος του πληρώματος θα διαθέτει έναν δικό του μικρό χώρο διαμονής, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται ένας χώρος εργασίας, ένα καθιστικό, ένα υπνοδωμάτιο και μια μονάδα προσωπικής υγιεινής, η οποία, ωστόσο, θα είναι διαφορετική από εκείνην που χρησιμοποιούν οι αστροναύτες.

Στο δεύτερο στάδιο, οι εθελοντές θα δουν πώς είναι η διαβίωση στην επιφάνεια ενός άλλου πλανήτη.

Κατά την διάρκεια αυτού του σταδίου, τα μέλη του πληρώματος θα μετακομίσουν σε μια μονώροφη εγκατάσταση 84 τετραγωνικών μέτρων, όπου θα καλλιεργούν τα δικά τους φυτά, θα φροντίζουν την υγεία και την ευημερία τους και θα πραγματοποιούν διαστημικές βόλτες σε έναν ειδικό χώρο με άμμο σχεδιασμένη να μιμείται τις επιφάνειες των πλανητών.

Πλανήτης Άρης - Ζωή

Αυτή η εικόνα που παρέχει η NASA δείχνει το όχημα Perseverance της NASA να τραβάει μια selfie στον πλανήτη Άρη, η οποία αποτελείται από 62 μεμονωμένες εικόνες στις 23 Ιουλίου 2024.

NASA

Στον δεύτερο βιότοπο, ο οποίος έχει κατασκευαστεί με τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης, περιλαμβάνονται ιδιωτικά δωμάτια για τα μέλη του πληρώματος, ένας κοινόχρηστος χώρος εργασίας, μια αίθουσα αναψυχής, ένας χώρος καλλιέργειας φυτών, ένα ιατρείο, μια κουζίνα, ένας θάλαμος αποτροπής και δύο μπάνια.

Η τρίτη φάση θα είναι το «ταξίδι» της επιστροφής στη Γη με το ίδιο διαστημικό σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για το «ταξίδι» προς τον Άρη, πρόσθεσε η Σπάιβι.

Οι δύο αυτές τοποθεσίες έχουν χρησιμοποιηθεί και σε προηγούμενες ερευνητικές αποστολές.

Πρόκειται για την πρώτη επίγεια αποστολή που συνδυάζει στοιχεία από τα ερευνητικά προγράμματα HERA (Human Exploration Research Analog) και CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog), δημιουργώντας ένα ενιαίο πρόγραμμα προσομοίωσης ολόκληρης της εμπειρίας μιας αποστολής στη Σελήνη ή τον Άρη.

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