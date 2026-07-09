Ομίλου AKTOR: Κατ’ αρχήν συμφωνία για την απόκτηση του 50% της Dioriga Gas, από τη Motor Oil

O Όμιλος AKTOR και ο Όμιλος MOTOR OIL υπέγραψαν πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση (από τον πρώτο) ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας Dioriga Gas.

Η Dioriga Gas, αναπτύσσει το μεγάλο έργο κατασκευής της πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (FSRU), στη θαλάσσια περιοχή των Αγίων Θεοδώρων με στόχο να ενταχθεί στο Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η συναλλαγή εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Ομίλου AKTOR για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών μέσα από επενδύσεις ύψους €3 δισ. έως το 2031 που έχουν ως στόχο να καταστεί ηγέτιδα δύναμη στο επιχειρείν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με διαφοροποίηση εσόδων και δραστηριοποίηση σε νέους τομείς της οικονομίας, όπως το LNG.

Τι προβλέπει το πλαίσιο βασικών όρων

Σύμφωνα με το πλαίσιο βασικών όρων, η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων μεταξύ των μερών, καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Ο Όμιλος AKTOR παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας

Η συμμετοχή στο FSRU των Αγίων Θεοδώρων αποτελεί μέρος της στρατηγικής του Ομίλου AKTOR για τη συμμετοχή του σε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην αγορά ως παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, έχοντας ήδη εξασφαλίσει εμπορικές συμφωνίες LNG 1,5 bcm, με εξασφαλισμένο – μέσω μακροπρόθεσμων δεσμευτικών συμφωνιών - κύκλο εργασιών ύψους €9 δισ. για την περίοδο 2030-2050, ενώ στοχεύει σε περαιτέρω συμφωνίες 5 bcm το επόμενο διάστημα.

Συγκεκριμένα, η απόκτηση μεριδίου 50% της Dioriga Gas FSRU εκτιμάται ότι θα συμβάλλει τόσο στην εξασφάλιση μεγαλύτερης δυνατότητας επαναεροποίησης LNG στην Ελλάδα όσο και στη βελτίωση των περιθωρίων κερδοφορίας του συγκεκριμένου τομέα δραστηριότητας.

Έργο εθνικής σημασίας

Το FSRU που αναπτύσσει η Dioriga Gas στους Αγίους Θεοδώρους, συνιστά το πλέον ώριμο και αδειοδοτημένο έργο της κατηγορίας του στη χώρα μας και όχι μόνο αναμένεται ότι θα συμβάλει στην αύξηση της αποθηκευτικής δυναμικότητας σε LNG έως και κατά 210.000 κ.μ., αλλά και θα συμπληρώσει το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, ενισχύοντας τόσο την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος όσο και τη λειτουργία του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται πρωτίστως ως ένα έργο εθνικής σημασία αλλά και διεθνούς.

Το FSRU της Dioriga Gas μπορεί να αποτελέσει μία νέα ενεργειακή πύλη της Ελλάδας προς την Νοτιοανατολική και Ανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στην ενίσχυση τόσο της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας όσο και του ρόλου της χώρας μας ως ενεργειακού κόμβου στην περιοχή, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής απαγόρευσης των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου. Και αναμένεται να συμπληρώσει το ήδη υπάρχον δίκτυο ενεργειακών υποδομών της χώρας, προσφέροντας ανταγωνιστική πρόσβαση σε νέες πηγές LNG και βελτιώνοντας συνολικότερα τις συνθήκες της αγοράς, η οποία έχει ήδη ανταποκριθεί σχετικά.

Έτσι, η υπό εξέταση απόκτηση του 50% του FSRU από τον Όμιλο AKTOR ενδέχεται να αποτελέσει το επόμενο βήμα που επιταχύνει την οικονομική, τεχνική και επιχειρησιακή ωρίμαση του έργου, φέρνοντάς το σε τροχιά ολοκλήρωσης.

Η ανακοίνωση που εκδόθηκε

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «Aktor Όμιλος Εταιρειών» (εφεξής η «Εταιρεία» ή ο «Όμιλος AKTOR»), σε συνέχεια της από 29.06.2026 ανακοίνωσής της αναφορικά με συζητήσεις με τον Όμιλο «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» (εφεξής η «Motor Oil») σε σχέση με τις επενδυτικές επιλογές που εξετάζει στην αγορά του φυσικού αερίου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Euronext Athens για τα ακόλουθα:

«Η Εταιρεία και η Motor Oil υπέγραψαν πλαίσιο βασικών όρων συναλλαγής για την απόκτηση από την Εταιρεία ποσοστού 50% των μετοχών της εταιρείας «ΔΙΩΡΥΓΑ GAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» (η «Προτεινόμενη Συναλλαγή»), φορέα κατασκευής και λειτουργίας πλωτής μονάδας αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ελλάδα (το «FSRU»), η οποία προβλέπεται να συνδεθεί με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο βασικών όρων, η ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής τελεί, μεταξύ άλλων, υπό την αίρεση της οριστικοποίησης και υπογραφής των οριστικών συμβατικών κειμένων μεταξύ των μερών καθώς και της λήψης των απαιτούμενων εταιρικών, κανονιστικών και λοιπών εγκρίσεων.

Η Προτεινόμενη Συναλλαγή εντάσσεται στο επιχειρηματικό σχέδιο του Ομίλου AKTOR όσον αφορά τη στρατηγική του για την ενίσχυση της παρουσίας του στον τομέα των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών, καθώς και για τη συμμετοχή του σε έργα που συμβάλλουν στην ασφάλεια εφοδιασμού και στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την Προτεινόμενη Συναλλαγή».