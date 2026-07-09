Χάος στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου - Εκατοντάδες τουρίστες στην αναμονή, δείτε βίντεο

Snapshot Ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου θα παραμείνει κλειστός έως τις 19:00 λόγω αναγκαστικής προσγείωσης μαχητικού F-16 που πήρε φωτιά.

Ο πιλότος του F-16 είναι σώος και υγιής και μεταφέρθηκε για προληπτικές εξετάσεις στην 117 Πτέρυγα Μάχης.

Ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας θα αφαιρέσει την άτρακτο και θα καθαρίσει τον αεροδιάδρομο πριν την επαναλειτουργία.

Το F-16 πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση με την κοιλιά στον διάδρομο μετά από βλάβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Οι πτήσεις ακυρώνονται ή καθυστερούν μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καθαρισμού και αυτοψίας από τους εμπειρογνώμονες. Snapshot powered by AI

Κλειστός τουλάχιστον έως τις 19:00 θα παραμείνει ο αεροδιάδρομος του αεροδρομίου Ζακύνθου, μετά την αναγκαστική προσγείωση μαχητικού F-16 στο οποίο εκδηλώθηκε πυρκαγιά, προκαλώντας μεγάλη ταλαιπωρία σε εκατοντάδες τουρίστες λόγω των καθυστερήσεων και των ακυρώσεων στις πτήσεις.

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Στις 18:30 αναμένεται στο νησί ειδικό κλιμάκιο της Πολεμικής Αεροπορίας για την απομάκρυνση της ατράκτου και τον καθαρισμό τού διαύλου, ενώ η επόμενη επίσημη ενημέρωση για την επαναλειτουργία του αεροδρομίου αναμένεται μετά τις 19:00.

Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο αεροδρόμο Ζακύνθου

Νωρίτερα σήμερα (09/07/2026), στις 13:45, ένα αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης. Σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία, το αεροσκάφος συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με την «κοιλιά» στον αεροδιάδρομο. Στο σημείο, δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατέσβησαν την φωτιά.

Η ανακοίνωση του αεροδρομίου της Ζακύνθου, αναφέρει:

«Λόγω αναγκαστικής προσγείωσης αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου "Διονύσιος Σολωμός", η λειτουργία του διαδρόμου θα ανασταλεί για επιχειρησιακούς λόγους μέχρι νεοτέρας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, συνιστάται στους ταξιδιώτες να συμβουλεύονται την αεροπορική εταιρεία και τα ταξιδιωτικά τους γραφεία, για τυχόν αλλαγές στις προγραμματισμένες πτήσεις».

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