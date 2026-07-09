Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε υπουργείο Υγείας και Προστασίας του Πολίτη - Τα βιογραφικά τους

Η ανακοίνωση του Μεγάρου Μαξίμου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε υπουργείο Υγείας και Προστασίας του Πολίτη - Τα βιογραφικά τους
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Την τοποθέτηση της Δάφνης-Ελένης Νικολάου στη θέση της Γενικής Γραμματέιας Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Υπουργείο Υγείας και του Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου σε αυτή της ΓΓ Κρισίμων Οντοτήτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε το Μέγαρο Μαξίμου.

Το βιογραφικό της Δάφνης-Ελένης Νικολάου

Η Δάφνη – Ελένη Νικολάου είναι δικηγόρος Αθηνών, απόφοιτη της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Άσκησε δικηγορία από το 2013 στη Δικηγορική Εταιρεία «Αθανάσιος Βαρλάμης & Συνεργάτες» στην οποία αργότερα έγινε εταίρος.

Ανέλαβε υποθέσεις και παραστάθηκε ενώπιον δικαστηρίων για εμπορικές και φορολογικές υποθέσεις, αστικού αλλά κυρίως ποινικού χαρακτήρα με εξειδίκευση σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος.

Το 2019 πλαισίωσε το νομικό τμήμα του γραφείου του Υφυπουργού και αργότερα Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης & Επενδύσεων Νίκου Παπαθανάση του οποίου έγινε επικεφαλής το 2021. Στο πλαίσιο των καθηκόντων της συμμετείχε ενεργά στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή για την αναμόρφωση του Ν. 4412/2016 περί δημοσίων συμβάσεων.

Το 2023 αναλάβει την ευθύνη του νομικού τμήματος του γραφείου του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη ενώ από τον Ιανουάριο του 2024 έως σήμερα είναι επικεφαλής Νομική Σύμβουλος του Υπουργού Υγείας με ευθύνη μεταξύ άλλων του νομοθετικού έργου.

Έχει συμμετάσχει σε επιτροπές και διοικητικά συμβούλια φορέων, μεταξύ άλλων στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, στο Εποπτικό Συμβούλιο της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής καθώς και στην Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.

Το βιογραφικό του Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου

Ο Σπυρίδων Παπαγεωργίου, έως σήμερα Partner of Cyber Security in Technology and Transformation στην KPMG Greece, έχει σημαντική εμπειρία, άνω των 25 ετών, στα αντικείμενα της κυβερνοασφάλειας και στις επιχειρήσεις κυβερνοχώρου.

Έχει λάβει πιστοποιήσεις GIAC (Global Information Assurance Certification) στα αντικείμενα, Incident Handling, Reversing Malware, Web Application Penetration Tester, Network Penetration Tester, Firewall Analysis και Forensics. Είναι απόστρατος αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού (Αρχιπλοίαρχος (Μ) εα) και έχει υπηρετήσει, πλέον των 12 ετών, στη Διεύθυνση Ε5 (Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας) του ΓΕΕΘΑ ως Διευθυντής.

Διετέλεσε Διευθυντής του Διακλαδικού Κέντρου Επιχειρήσεων Κυβερνοάμυνας (MCIRC – Military Computer Incident Respond Center) καθώς και σε εθνικό επίπεδο, Διευθυντής της Αρμόδιας Ομάδας Απόκρισης (CSIRT -Computer Security Incident Response Team) για κυβερνοεπιθέσεις που σαν στόχο έχουν τις εθνικές κρίσιμες υποδομές.

Έχει εργαστεί ως υπεύθυνος διαχείρισης έργου της Μόνιμης Διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO - Permanent Structured Cooperation) με τίτλο “Cyber Threats and Incident Response Information Sharing Platform”. Έχει εκπαιδευτεί στο εσωτερικό, απόφοιτος ΣΠΗ/Υ και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει λάβει μεταπτυχιακό στην Επιστήμη των Υπολογιστών.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοργάνωση ασκήσεων κυβερνοάμυνας. Ήταν υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και τη διοργάνωση της ετήσιας Εθνικής Διακλαδικής Άσκησης Κυβερνοάμυνας "ΠΑΝΟΠΤΗΣ". Ήταν τακτικός ομιλητής σε θέματα επιχειρήσεων κυβερνοχώρου στη Σχολή Εθνικής Αμύνης (ΣΕΘΑ) και στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ). Έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια Πειραιά, Δυτικής Αττικής και στο σχολείο Κυβερνοάμυνας του ΓΕΕΘΑ, Penetration test and Red Teaming, Windows and Linux security, Live Response, Incident Handling και system (Windows & Linux) forensics.

Για την προσφορά του στην αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων σε εθνικό επίπεδο έχει λάβει τρία βραβεία, το “Digital Excellence Award in Cyber Defence” από την BCS (British Computer Society), το βραβείο AIGIS (ΑΙΓΙΣ), καθώς και τιμητική βράβευση από την Boussias Communications. Είναι απόφοιτος του προγράμματος IVLP (International Visitor Leadership Program).

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