«Είδε άλλον»: ΕΔΕ στο νοσοκομείο Σερρών για τη λάθος σορό που παρέλαβε οικογένεια

Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση για το συμβάν με τη διοίκηση του νοσοκομείου να εκφράζει τη λύπη της για το συμβάν

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

«Είδε άλλον»: ΕΔΕ στο νοσοκομείο Σερρών για τη λάθος σορό που παρέλαβε οικογένεια
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οικογένεια στις Σέρρες παρέλαβε λάθος σορό αντί για αυτή του νεκρού πατέρα της.
  • Η κόρη του θανόντα αναγνώρισε το λάθος και κατήγγειλε το περιστατικό στην αστυνομία.
  • Η σορός που παραδόθηκε ανήκε σε άλλον άνδρα μουσουλμανικού θρησκεύματος, που είχε πεθάνει την ίδια ημέρα.
  • Η οικογένεια κατέθεσε μήνυση και ο δικηγόρος ζητά εκταφή της σορού που ενταφιάστηκε στην Ξάνθη για ταυτοποίηση.
  • Το νοσοκομείο Σερρών εξέφρασε λύπη και διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το συμβάν.
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Μία πρωτοφανής υπόθεση ήρθε στο φως στην περιοχή των Σερρών όταν οικογένεια εμφανίστηκε στο νοσοκομείο για να παραλάβει τη σορό συγγενικού της προσώπου.

Εκεί, τα μέλη της οικογένειας ήρθαν αντιμέτωπα με μία δυσάρεστη έκπληξη, καθώς το πτώμα που της παραδόθηκε από το νοσοκομείο ανήκε σε άλλον άνθρωπο

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Mega, οι συγγενείς ενημερώθηκαν για να παραλάβουν τον εκλιπόντα ωστόσο η σορός που τους παραδόθηκε ανήκε σε άλλον άνδρα, μουσουλμάνου στο θρήσκευμα, ο οποίος είχε επίσης αποβιώσει την ίδια ημέρα με τον συγγενή τους στις Σέρρες.

Η κόρη του νεκρού, όταν οδηγήθηκε στο νεκροτομείο για την αναγνώριση, αντιλήφθηκε αμέσως το λάθος και, σε κατάσταση σοκ, ανέφερε ότι ο άνθρωπος που της έδειξαν δεν ήταν ο πατέρας της.

Στη συνέχεια ενημέρωσε την Αστυνομία και προχώρησε στην υποβολή μήνυσης.

Συγγενής σε δηλώσεις του στο Mega ανέφερε: «Οι ευθύνες από το νοσοκομείο είναι, αυτοί που παρέδωσαν λάθος άτομο. Εμένα η ξαδέρφη που πήγε, πήγε να πάρει τον πατέρα της και είδε άλλον άνθρωπο, και λέει ‘δεν είναι ο πατέρας μου’. Μετά είδαν τα ονόματα εκεί πέρα, και ήταν ένας από την Ξάνθη. Αυτοί που ήρθαν τον πήραν τον δικό τους, δεν πήγαν να δουν ποιον πήραν και από το νοσοκομείο δεν είπαν ονόματα, ποιος είναι και τι, και έγινε λάθος».

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας αναμένεται να ζητήσει από τον εισαγγελέα άδεια για εκταφή σορού που ενταφιάστηκε σε μουσουλμανικό νεκροταφείο στην Ξάνθη, καθώς υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις και υποψίες ότι πρόκειται για τον δικό τους άνθρωπο.

«Τώρα περιμένουμε να γίνει εκταφή στον θείο μου, για να τον φέρουν εδώ. Θα πάνε σήμερα η ξαδέρφη μου και τα ανίψια μου, να γίνει εκταφή, να τον αναγνωρίσουν, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ταλαιπωρία γι’ αυτόν που πέθανε και δεν ησύχασε που λένε. Χθες μέχρι τις 00:00 η ώρα το βράδυ ήμασταν στο σπίτι και περιμέναμε λέμε ‘γιατί δεν τον έφεραν;’. Και τελικά παίρνει η ξαδέρφη τηλέφωνο και λέει ‘δεν μπορούμε να τον βρούμε’», συμπλήρωσε στη συνέχεια ο συγγενής.

Η απάντηση του νοσοκομείου Σερρών

Η διοίκηση του νοσοκομείου εξέφρασε τη λύπη της για το συμβάν, ενώ ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ.

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