Καιρός: Σφοδρή καταιγίδα με κεραυνούς στα βόρεια προάστια της Αττικής
Η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για έντονα καιρικά φαινόμενα και στην περιοχή της Αττικής
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- Η ΕΜΥ προειδοποίησε για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής.
- Σφοδρή καταιγίδα εκδηλώνεται αυτή τη στιγμή στα βόρεια προάστια της Αττικής.
- Η καταιγίδα προκαλεί έντονα φαινόμενα στην περιοχή, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές.
Σφοδρή καταιγίδα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στα βόρεια προάστια.
Σημειώνεται ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ριπές ανέμων.
Η καταιγίδα είχε διάρκεια λίγα μόλις λεπτά ωστόσο τα φαινόμενα που την συνόδευσαν είχαν ιδιαίτερη σφοδρότητα.
Δείτε βίντεο:
Δείτε ΕΔΩ με ένα κλικ σε ποιες άλλες περιοχές της Αττικής βρέχει αυτή τη στιγμή.
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