Καιρός: Σφοδρή καταιγίδα με κεραυνούς στα βόρεια προάστια της Αττικής

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Η καταιγίδα είχε διάρκεια λίγα μόλις λεπτά ωστόσο τα φαινόμενα που την συνόδευσαν είχαν ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Σημειώνεται ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ριπές ανέμων.

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