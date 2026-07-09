Καιρός: Σφοδρή καταιγίδα με κεραυνούς στα βόρεια προάστια της Αττικής

Η ΕΜΥ είχε προειδοποιήσει για έντονα καιρικά φαινόμενα και στην περιοχή της Αττικής  

Γιάννης Καλύβας

Καιρός: Σφοδρή καταιγίδα με κεραυνούς στα βόρεια προάστια της Αττικής
Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Η ΕΜΥ προειδοποίησε για έντονα καιρικά φαινόμενα στην περιοχή της Αττικής.
  • Σφοδρή καταιγίδα εκδηλώνεται αυτή τη στιγμή στα βόρεια προάστια της Αττικής.
  • Η καταιγίδα προκαλεί έντονα φαινόμενα στην περιοχή, σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές.
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Σφοδρή καταιγίδα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (9/7) στα βόρεια προάστια.

Σημειώνεται ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα συνοδεύτηκαν από έντονη κεραυνική δραστηριότητα και ριπές ανέμων.

Η καταιγίδα είχε διάρκεια λίγα μόλις λεπτά ωστόσο τα φαινόμενα που την συνόδευσαν είχαν ιδιαίτερη σφοδρότητα.

Δείτε βίντεο:

Δείτε ΕΔΩ με ένα κλικ σε ποιες άλλες περιοχές της Αττικής βρέχει αυτή τη στιγμή.

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