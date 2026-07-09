Παλαιστίνη: Βουλευτικές εκλογές μετά από δύο δεκαετίες ανακοινώθηκαν για τις 28 Νοεμβρίου

Snapshot Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς όρισε τις βουλευτικές εκλογές στα Παλαιστινιακά εδάφη για τις 28 Νοεμβρίου, μετά από δύο δεκαετίες χωρίς εκλογές.

Η οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε τη διάλυση της κυβέρνησής της στη Γάζα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια τεχνοκρατική κυβέρνηση αντιπροσώπων.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές έγιναν το 2006, όταν η Χαμάς ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα, ενώ η Φατάχ παρέμεινε στη Δυτική Όχθη.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζει κριτική για διαφθορά και παράταση της θητείας του Αμπάς με διατάγματα, καθώς δεν έχουν διεξαχθεί προεδρικές εκλογές από το 2005.

Η διεθνής κοινότητα στηρίζει τις εκλογές ως μέρος των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται για την οικονομική και διπλωματική υποστήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής. Snapshot powered by AI

Για τις 28 Νοεμβρίου ορίστηκε η ημερομηνία διεξαγωγής εκλογών στα Παλαιστινιακά εδάφη, σύμφωνα με διάταγμα που ανακοινώθηκε σήμερα από τον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς.

Πρόκειται για μία πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς δεν έχουν γίνει εκλογές εδώ και δύο δεκαετίες στην περιοχή.

«Το προεδρικό διάταγμα καλεί τον παλαιστινιακό λαό στην Ιερουσαλήμ, τη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας να λάβει μέρος σε ελεύθερες και άμεσες βουλευτικές εκλογές για την εκλογή μελών του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου την καθορισμένη ημερομηνία», τόνισε ο Αμπάς το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Wafa, επικαλούμενο το διάταγμα.

Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές στα παλαιστινιακά εδάφη έγιναν το 2005, όταν το κόμμα του Αμπάς, η Φατάχ, κέρδισε τις ψήφους των πολιτών. Το 2007, η ένοπλη οργάνωση της Χαμάς εκδίωξε τη Φατάχ από τα εδάφη της Γάζας, κερδίζοντας τις εκλογές και ανέλαβε τη διαχείριση των εδαφών της, ενώ η Φατάχ παρέμεινε στην εξουσία στη Δυτική Όχθη.

Διακυβέρνηση με διατάγματα

Η απόφαση αυτή έρχεται λίγες μέρες αφού η οργάνωση της Χαμάς ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την εξουσία στη Γάζα, ανοίγοντας το δρόμο για μία τεχνοκρατική κυβέρνηση αντιπροσώπων.

Η διοργάνωση εκλογών είναι μεταξύ των μεταρρυθμίσεων που ζητεί η διεθνής κοινότητα, η οποία στηρίζει οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο 90χρονος σήμερα Αμπάς, κέρδισε τις τελευταίες παλαιστινιακές προεδρικές εκλογές το 2005 για μια τετραετή θητεία, η οποία θα έπρεπε να είχε λήξει το 2009. Ωστόσο, η θητεία του παρατάθηκε και έκτοτε δεν έχουν διεξαχθεί προεδρικές εκλογές. Ο Αμπάς έκτοτε κυβερνά με διατάγματα, μια πρακτική που έχει προκαλέσει κριτική τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Το 2021, ανακοίνωσε ότι θα διεξαχθούν βουλευτικές και προεδρικές εκλογές, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί για τον Μάιο και τον Ιούλιο του ίδιου έτους, αντίστοιχα. Στη συνέχεια, αυτές αναβλήθηκαν επ' αόριστον λόγω έλλειψης εγγυήσεων που να επιτρέπουν τη διεξαγωγή των εκλογών στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η οποία κατέχεται από το Ισραήλ από το 1967.

Τον περασμένο Απρίλιο, οι Παλαιστίνιοι προσήλθαν στις κάλπες για να εκλέξουν δημοτικά συμβούλια στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, στις πρώτες εκλογές που πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας τον Οκτώβριο του 2023.

Η Παλαιστινιακή Αρχή αντιμετωπίζει εκτεταμένες επικρίσεις για διαφθορά, παράλυση των θεσμών της και διάβρωση της νομιμότητάς της. Οι δωρητές εξαρτούν όλο και περισσότερο την οικονομική και διπλωματική τους υποστήριξη από μεταρρυθμίσεις, ιδίως στην τοπική διακυβέρνηση.Ο Μαχμούντ Αμπάς δεν έχει ανακοινώσει αν θα είναι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές.

Η διάλυση της Χαμάς ανακοινώθηκε τη Δευτέρα

Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη διάλυση του σώματος που κυβερνούσε τη Γάζα για σχεδόν δύο δεκαετίες, ανοίγοντας το δρόμο για μια τεχνοκρατική επιτροπή που θα εφαρμόσει πολιτική διακυβέρνηση στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο και πολιορκημένη περιοχή.

Από την ανακοίνωση της εκεχειρίας με τον ισραηλινό στρατό τον περασμένο Οκτώβριο, η οργάνωση έχει πει πολλές φορές ότι αποσύρεται από την διακυβέρνηση, χωρίς ωστόσο να συμφωνεί στον αφοπλισμό της.

Ανακοίνωση διάλυσης της Χαμάς από την εξουσία στη Γάζα EPA/HAITHAM IMAD

Ο Μοχάμεντ αλ-Φάρα, επικεφαλής της κυβερνητικής επιτροπής έκτακτης ανάγκης, «αποφάσισε να υποβάλει την επίσημη παραίτησή του από τη θέση του και να ανακοινώσει τη διάλυση της κυβερνητικής επιτροπής έκτακτης ανάγκης, ως ένδειξη της σοβαρότητας αυτών των μέτρων, κατ' εφαρμογή των συμφωνηθέντων ρυθμίσεων και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας διοικητικής μετάβασης», αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα το Γραφείο Τύπου της Γάζας.

Ένας αξιωματούχος της Χαμάς δήλωσε ότι η ομάδα επιθυμεί την ταχεία είσοδο της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG), ενός οργάνου που έχει ως αποστολή την επίβλεψη της μελλοντικής διοίκησης της Γάζας βάσει ενός σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη.

«Η Χαμάς έκανε ένα νέο βήμα, καθώς δεν θα έχει πλέον τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, προκειμένου να εξαλείψει κάθε πρόσχημα για την κατοχή, η οποία συνεχίζει την επιθετικότητά της και τον πόλεμο εξόντωσης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κάσεμ, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Όπως επισημαίνεται, η κίνηση αυτή δεν σημαίνει ότι η Χαμάς παραιτείται από τον πολιτικό ή στρατιωτικό της ρόλο στη Γάζα, αλλά μάλλον «απομακρύνεται από την άμεση πολιτική κυβέρνηση στη Γάζα».

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