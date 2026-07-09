Αλεξανδρούπολη: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς για παράνομη αλιεία 3.584 αχινών

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, αφορούν παραβάσεις ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του αχινού, του αλιευτικού κώδικα και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Αλεξανδρούπολη: Χειροπέδες σε τρεις νεαρούς για παράνομη αλιεία 3.584 αχινών
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Τρεις νεαροί συνελήφθησαν στην Αλεξανδρούπολη για παράνομη αλιεία και μεταφορά 3.584 αχινών βάρους 181 κιλών.
  • Η σύλληψη έγινε μετά από έλεγχο επί της Εγνατίας οδού κοντά στα διόδια της Μέστης σε συνεργασία Λιμεναρχείου και ΟΠΚΕ/ΔΑ Ροδόπης.
  • Οι νεαροί δεν διέθεταν τις απαιτούμενες άδειες και υπερέβησαν το όριο των 25 αχινών ανά άτομο, ενώ μεγάλο μέρος των αχινοειδών δεν πληρούσε τις προβλεπόμενες διαστάσεις.
  • Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε και οι αχίνες επαναφέρθηκαν στη θάλασσα.
  • Οι κατηγορίες αφορούν παραβάσεις αλιευτικού κώδικα, ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία αχινού και περιβαλλοντική υποβάθμιση.
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Στον Εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης οδηγούνται τρεις νεαροί ηλικίας 23, 24 και 28 χρόνων οι οποίοι σήμερα (9/7) το πρωί συνελήφθησαν να μεταφέρουν 3.584 τεμάχια αχινών συνολικού βάρους 181 κιλών.

Οι συλλήψεις έγιναν από στελέχη του κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης σε συνεργασία με στελέχη της ΟΠΚΕ/ΔΑ Ροδόπης επί της Εγνατίας οδού κοντά στα διόδια της Μέστης και αφού διαπιστώθηκε ότι το ΙΧΕ αυτοκίνητο με οδηγό τον 24χρονο κινούταν ύποπτα. Σε έλεγχο που έγινε στον επιβατικό λιμένα Αλεξανδρούπολης, διαπιστώθηκε ότι οι νεαροί είχαν από κοινού αλιεύσει, μεταφορτώσει και μεταφέρει σε 4 σάκους τη συγκεκριμένη ποσότητα αχινών με σκοπό την εμπορία.

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Διαπιστώθηκε, ακόμη, ότι δεν είχαν τις απαιτούμενες άδειες για το εγχείρημα αυτό. Η ποσότητα που βρέθηκε στην κατοχή τους θεωρείται μη επιτρεπόμενη, αφού το όριο είναι 25 τεμάχια ανά άτομο, όπως επίσης μεγάλο μέρος τους δεν είχε τις προβλεπόμενες διαστάσεις. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ενώ η ποσότητα των αχινών επέστρεψε στη θάλασσα.

Οι κατηγορίες που τους βαρύνουν, αφορούν παραβάσεις ρυθμιστικών μέτρων για την αλιεία του αχινού, του αλιευτικού κώδικα και της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

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