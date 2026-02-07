Άννα Βίσση: Τέλος εποχής για τη συνεργασία με την Panik Records - Τα επόμενα βήματα

Η απόλυτη Ελληνίδα σταρ γυρίζει σελίδα στην καριέρα της, φέρνοντας ανατροπές που συζητιούνται. Σύμφωνα με τα μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Mega, η Άννα Βίσση αποχωρεί από την Panik Records, επιλέγοντας πλέον την αυτονομία μέσω της DNA Productions, της εταιρείας που δημιούργησε με τη Δήμητρα Κούστα.

Οι αλλαγές όμως δεν σταματούν εκεί, καθώς η τραγουδίστρια αφήνει έπειτα από χρόνια το «Hotel Ermou» για να μεταφέρει το εκρηκτικό σόου της στη σκηνή του «Αθηνών Αρένα».

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Buongiorno», «Η Άννα Βίσση έχει μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει κάποια πράγματα στην καριέρα της, στην πορεία της. Μετά από δέκα χρόνια επιτυχημένης πορείας στο “Hotel Ermou” πάει στο “Αθηνών Αρένα”, το οποίο αγόρασε ο Γιάννης Κούστας για να τη στεγάσει την επόμενη σεζόν.

Παράλληλα, η Άννα Βίσση αποχωρεί και από τη δισκογραφική της εταιρεία. Αφήνει την Panik Records μετά από πολλά χρόνια και θέλει να κινηθεί από ό,τι καταλαβαίνουμε λίγο ανεξάρτητα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν θα ενταχθεί σε κάποια άλλη δισκογραφική εταιρεία. Θα κινηθεί αυτόνομα και όπως μαθαίνουμε, μάλλον τα επόμενα τραγούδια της θα κυκλοφορήσουν από την DNA Productions, την εταιρεία με τη Δήμητρα Κούστα που έχει συνιδρύσει και έχει κυκλοφορήσει και τα δύο τελευταία της βίντεο κλιπ».

