Λονδίνο: Η δραματική διάσωση κοριτσιού που κρεμόταν από περβάζι παραθύρου - Δείτε βίντεο

Ένας περαστικός με την βοήθεια ενός αστυνομικού κατάφερε να σώσει ένα 2χρονο κοριτσάκι, το οποίο κρεμόταν από το περβάζι ενός παραθύρου στο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το περιστατικό συνέβη στο ανατολικό Λονδίνο την Τρίτη 9 Ιουνίου.

Βίντεο που έχει δει το φως της δημοσιότητας δείχνει το κοριτσάκι να κρατιέται από το περβάζι ενός ανοιχτού παράθυρου. Το κορίτσι φαίνεται να προσπαθεί απεγνωσμένα να κρατηθεί, ενώ από κάτω περαστικοί σταματούν για να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει.

Στο σημείο έφτασε αμέσως ένας αστυνομικός και ένας άνδρας, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν το κορίτσι με ασφάλεια.

Δείτε το βίντεο:

A girl was saved after falling from a window ledge in London. Video shows a restaurant manager joining a police officer as they both caught the girl after she lost her grip. pic.twitter.com/ABaGrCsr48 — CBS News (@CBSNews) June 11, 2026

Εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας δήλωσε ότι οι διασώστες κλήθηκαν στο σημείο στις 15:23 (τοπική ώρα) και το κορίτσι διασώθηκε με επιτυχία στις 15:32 (τοπική ώρα) από έναν αστυνομικό και έναν πολίτη.

Το κορίτσι δεν υπέστη τραυματισμούς, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις αιτίες κάτω από τις οποίες συνέβη το τρομακτικό περιστατικό.