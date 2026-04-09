Άννα Βίσση: «Πρώτη γεύση» του νέου τραγουδιού με φόντο την κουζίνα της

Οι θαυμαστές της Άννας Βίσση περιμένουν με ανυπομονησία την κυκλοφορία του νέου τραγουδιού της, αλλά η «απόλυτη» Ελληνίδα σταρ τους αποζημιώνει για την αναμονή, δίνοντάς τους μία «πρόγευση» αυτού που πρόκειται να ακολουθήσει.

«Ντυμένο» με τους ήχους του νέου της τραγουδιού, η Άννα Βίσση ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ένα βίντεο την κουζίνα της, με την ίδια ντυμένη με αθλητικά, φορώντας ακουστικά να περιφέρεται με χορευτικές φιγούρες στον χώρο, ετοιμάζοντας καφέ και τρώγοντας ένα μήλο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ήχος του τραγουδιού σε πιο επίσημο τόνο ακούστηκε για πρώτη φορά, στο promo video για τη μεγάλη συναυλία της στο ΟΑΚΑ που είναι προγραμματισμένη για τις 26 Σεπτεμβρίου 2026, με την ανακοίνωση να γίνεται την περασμένη Κυριακή, κλείνοντας έναν δεκαετή κύκλο στο νυχτερινό κέντρο Hotel Ερμού, όπου εμφανιζόταν, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση και εκπλήξεις, όπως η σημαντική παρουσία του Νίκου Καρβέλα.

